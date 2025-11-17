पालघर साधु मॉब लिंचिंग का आरोपी भाजपा में शामिल, मचा बवाल तो 24 घंटे में ही कर दिया बाहर

महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मी के बीच भाजपा उस समय मुश्किल में पड़ गई जब काशीनाथ चौधरी (Kashinath Chaudhary Join BJP) पार्टी की पालघर जिला इकाई में शामिल हुए। चौधरी पर वर्ष 2020 के चर्चित पालघर साधु मॉब लिंचिंग में शामिल होने का आरोप लग चुका है। उनके भाजपा में प्रवेश को लेकर विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने काशीनाथ चौधरी की एंट्री पर रोक लगाते हुए फैसला निलंबित कर दिया। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस पूरे मामले पर सफाई देनी पड़ी।