दिवंगत अजीत दादा के बेटे सांसद पार्थ पवार की 29 जुलाई को होगी सगाई, कश्मीरी मॉडल कायनात धर बनेंगी बहू

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) में राजनीतिक फूट और विचारधाराओं की लड़ाई के बावजूद, पवार परिवार हमेशा सुख-दुख के पारिवारिक अवसरों पर एक साथ खड़ा नजर आता है। चाहे जय पवार की शादी हो, युगेंद्र पवार का विवाह हो या हाल ही में हुई रेवती सुले की शादी। शरद पवार, सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार समेत पूरा कुनबा एक साथ दिखाई दिया था। अजीत पवार के आकस्मिक निधन पर भी पूरा परिवार एकजुट था। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि पार्थ और कायनात की सगाई में भी राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर पूरा पवार परिवार एक मंच पर नजर आएगा।