झोलाछाप डॉक्टर ने पीसीओडी के इलाज के लिए ऐंठे 15 हजार, गलत इंजेक्शन लगाते ही लड़की की मौत

पुलिस अधिकारी के मुताबिक, 5 फरवरी को आरोपी ने प्रचिती को दो इंजेक्शन लगाए, जिसके कुछ ही देर बाद वह बेहोश हो गई। हालात बिगड़ते देख आरोपी घबरा गया। उसने पीड़िता के पिता से इस्तेमाल की गई सीरिंज और दावा को कूड़े में फेंकने के लिए कहा। इसके बाद परिजन युवती को पास के अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां करीब दो घंटे बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।