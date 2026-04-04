‘शव को रखा जाए सुरक्षित’, ओमान तट पर मिसाइल हमले में मारे गए भारतीय नाविक…बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), विदेश मंत्रालय और दुबई स्थित भारतीय दूतावास से कई बार गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं, 24 मार्च 2026 को डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग ने सूचित किया कि यूएई अधिकारियों की ओर से शव की वापसी की प्रक्रिया में 23 दिनों की देरी हुई है। 18 मार्च को दुबई स्थित दूतावास ने बताया कि काफी प्रयासों के बाद मृतक के 'कंकाल अवशेष' बरामद हुए हैं, जिन्हें फॉरेंसिक प्रक्रिया के लिए शारजाह पुलिस को सौंपा गया था। इसके बाद से परिवार को कोई अपडेट नहीं मिला है।