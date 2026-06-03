Monsoon Update: 4 जून को केरल में मानसून की एंट्री, तो महाराष्ट्र में कब? IMD ने दे दी खुशखबरी

देश के कई हिस्सों में लोग इस समय भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं। ऐसे में सभी की निगाहें मानसून की दस्तक पर टिकी हुई हैं। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर अहम जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून दक्षिण भारत के तटों की ओर बढ़ रहा है। इसके आगे बढ़ने के इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप द्वीपों, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में दस्तक देगा।