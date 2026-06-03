3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Monsoon Update: 4 जून को केरल में मानसून की एंट्री, तो महाराष्ट्र में कब? IMD ने दे दी खुशखबरी

Monsoon Update: उमस भरी गर्मी से जल्द ही राहत मिलने वाली हैं। मौसम विभाग (आईएमडी) ने बताया कि 4 जून को मानसून केरल में दस्तक देगा। इसके बाद मानसून महाराष्ट्र की ओर धीरे-धीरे बढ़ेगा।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 03, 2026

Monsoon 2026 Arrival

केरल में मानसून का आगमन 4 जून को होगा- IMD (File Photo)

देश के कई हिस्सों में लोग इस समय भीषण गर्मी और उमस से परेशान हैं। ऐसे में सभी की निगाहें मानसून की दस्तक पर टिकी हुई हैं। इसी बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दक्षिण-पश्चिम मानसून को लेकर अहम जानकारी दी है। मौसम विभाग के अनुसार, मानसून दक्षिण भारत के तटों की ओर बढ़ रहा है। इसके आगे बढ़ने के इसके लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। अगले 24 घंटों के दौरान मानसून दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप द्वीपों, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-मध्य, पूर्व-मध्य और उत्तर-पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ और हिस्सों तथा दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों में दस्तक देगा।

महाराष्ट्र में मानसून कब तक पहुंचेगा?

आईएमडी ने पहले अनुमान लगाया था कि दक्षिण-पश्चिम मानसून मई के अंतिम सप्ताह तक केरल पहुंच जाएगा। हालांकि, ताजा अपडेट के मुताबिक अब मानसून के 4 जून को केरल तट पर पहुंचने की संभावना है। मानसून की इस देरी का असर अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में लोगों को बारिश और गर्मी से राहत के लिए अभी कुछ और दिनों का इंतजार करना पड़ेगा।

मुंबई भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार, 4 जून को मानसून सबसे पहले केरल में दस्तक देगा। इसके बाद फिर महाराष्ट्र के कोंकण हिस्से की ओर मानसून धीरे-धीरे बढ़ेगा। महाराष्ट्र के निचले हिस्सों तक मानसून के पहुंचने में लगभग एक सप्ताह का समय लगने की उम्मीद है, जबकि मुंबई में मानसून के आगमन में करीब 10 दिन का समय लग सकता हैं, बशर्ते मानसून की गति सामान्य बनी रहे। यानी सब कुछ ठीक रहा तो मुंबई में मानसून 12 जून के आसपास दस्तक दे सकता है। जबकि सामान्य तारीख 10 जून है।

मुंबई में गरज-चमक के साथ बारिश शुरू, कई जिलो में अलर्ट

मुंबई और उसके उपनगरों में बारिश का जोर बढ़ गया है। हालांकि महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में अभी केवल छिटपुट गरज-चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। लेकिन अगले तीन से चार दिनों में इन गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है, खासकर मुंबई सहित पूरे कोंकण क्षेत्र में आंधी-बारिश होगी।

मौसम विभाग ने भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, वर्धा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। दक्षिण और मध्य महाराष्ट्र के सतारा तथा कोल्हापुर जिलों के अलावा विदर्भ क्षेत्र के अमरावती, छत्रपति संभाजीनगर और जालना में कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज आंधी-तूफान आने की संभावना जताई गई है।

बारिश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, शाम के समय विशेष रूप से 5 बजे से 7 बजे के बीच बारिश और तूफानी गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

ठाणे, नवी मुंबई और मुंबई महानगर क्षेत्र के बारे में उन्होंने कहा कि 4 जून से मौसम में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अलग-अलग इलाकों में गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, जिससे तापमान और उमस में कमी आएगी। 8 और 9 जून के बाद बारिश और गरज-चमक की गतिविधियों का दायरा और अधिक बढ़ेगा।

बारिश की संभावनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भी गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार, शाम के समय विशेष रूप से 5 बजे से 7 बजे के बीच बारिश और तूफानी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इससे वर्तमान में महसूस की जा रही गर्मी और उमस से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

Delhi Hotel Fire: बीमार पिता को देखने आया था अग्रवाल परिवार, 6 लोग जलकर मरे, पत्नी-बेटी का अब भी पता नहीं

ये भी पढ़ें
Delhi Malviya Nagar fire agrawal family death

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jun 2026 05:04 pm

Published on:

03 Jun 2026 05:01 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Monsoon Update: 4 जून को केरल में मानसून की एंट्री, तो महाराष्ट्र में कब? IMD ने दे दी खुशखबरी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

मुंबई को सौगात: 6 जून से खुलेगा मृणालताई गोरे फ्लाईओवर एक्सटेंशन, पश्चिमी उपनगर में घटेगा ट्रैफिक

Mumbai Mrinal Tai Gore Flyover extension
मुंबई

डॉन 3 कंट्रोवर्सी की बड़ी बातें: 10 करोड़ रुपये का सेटलमेंट ऑफर, रणवीर ने कहा ‘धुरंधर फ्लॉप होती तो नहीं छोड़ता Don 3’

Don 3 Controversy
बॉलीवुड

SJ Suryah की फिल्म “Killer” की शूटिंग के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, 1 की मौत, 3 घायल, सेट से आई दुखद खबर

फिल्म'Killer'
टॉलीवुड

4 साल के मासूम की जान का दुश्मन बना मां का प्रेमी, पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Child sitting alone, looking distressed.
राष्ट्रीय

डॉन 3 कंट्रोवर्सी में नया ट्विस्ट! FWICE के सवाल पर अशोक पंडित ने राम गोपाल वर्मा को दिया खुला चैलेंज

डॉन 3 कंट्रोवर्सी में नया ट्विस्ट! FWICE के सवाल पर अशोक पंडित ने राम गोपाल वर्मा को दिया खुला चैलेंज
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.