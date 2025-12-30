मुंबई बस हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आरोपी चालक बोला- मेरी गलती नहीं थी, CCTV फुटेज आया सामने

मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार रात हुए दर्दनाक बस हादसे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त इलेक्ट्रिक बस को चला रहे बेस्ट (BEST) के चालक संतोष सावंत (50) ने पुलिस को बताया है कि हादसा उसकी गलती से नहीं, बल्कि उससे पहले बस चलाने वाले चालक की लापरवाही के कारण हुई। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्य सरकार ने मुआवज़े का भी ऐलान किया है।