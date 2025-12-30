मुंबई बस हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आरोपी चालक बोला- मेरी गलती नहीं थी, CCTV फुटेज आया सामने

मुंबई बेस्ट बस हादसे में 4 मौतों पर पीएम मोदी ने जताया दुख (Photo: X/ IANS)
मुंबई के भांडुप इलाके में सोमवार रात हुए दर्दनाक बस हादसे को लेकर चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त इलेक्ट्रिक बस को चला रहे बेस्ट (BEST) के चालक संतोष सावंत (50) ने पुलिस को बताया है कि हादसा उसकी गलती से नहीं, बल्कि उससे पहले बस चलाने वाले चालक की लापरवाही के कारण हुई। इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्य सरकार ने मुआवज़े का भी ऐलान किया है।
हादसे के बाद भांडुप पुलिस ने ड्राइवर संतोष सावंत को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस को पूछताछ में बताया कि यह हादसा उसकी लापरवाही से नहीं, बल्कि उससे पहले बस चलाने वाले ड्राइवर की गलती की वजह से हुआ।
पुलिस को दिए बयान में सावंत (Santosh Sawant) ने कहा कि पिछले चालक ने बस पार्क करते समय हैंड ब्रेक को न्यूट्रल के बजाय ड्राइव मोड पर छोड़ दिया था। इसलिए जैसे ही सोमवार रात 10 बजे उन्होंने (सावंत) बस शुरू करने के लिए हैंड ब्रेक खींचा, बस पहले से ही ड्राइव मोड में होने के कारण अचानक तेजी से आगे बढ़ी। इससे बस के सामने खड़े लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और करीब 13 लोग इसकी चपेट में आ गए।
भांडुप पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर सोमवार रात में ही आरोपी चालक संतोष सावंत को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, वह BEST (बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट) का स्थायी चालक है और किसी ठेकेदार के तहत काम नहीं करता। जबकि बस कॉन्ट्रैक्ट की है। मंगलवार को उसे अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी कस्टडी की मांग करेगी।
पुलिस अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि हादसे के वक्त चालक नशे की हालत में नहीं था। उसके खून के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। साथ ही, पुलिस अब उस पिछले चालक को भी तलब करेगी, जिसने हादसे से पहले बस चलाई थी, ताकि उसका बयान दर्ज किया जा सके।
इसके अलावा, बस को तकनीकी जांच के लिए भेजा गया है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि बस में किसी तरह की खराबी तो नहीं थी। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है।
हादसा इतना भीषण था कि बस ने लोगों को रौंदने के बाद एक बिजली के खंभे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। एक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि बस तेजी से आई और कतार में खड़े लोगों को कुचल दिया। सामने आये एक अन्य वीडियो में दिख रहा है कि हादसे के बाद बस के नीचे फंसे लोगों को निकालने के लिए स्थानीय लोग मिलकर पूरी बस को एक तरफ धकेल रहे हैं।
पुलिस ने घायलों को मुलुंड के एमटी अग्रवाल अस्पताल, घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल व आस-पास के अन्य अस्पतालों में भेजा। जहां तीन महिलाओं और एक पुरुष को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि सात पुरुषों सहित आठ घायलों का इलाज अभी जारी है।
इस भयावह बेस्ट बस हादसे पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, “मुंबई के भांडुप में दुर्घटना में हुई जनहानि से मन को अत्यंत पीड़ा हुई है। अपने परिजनों को खोने वाले सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।“
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग