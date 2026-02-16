PM मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों का 17 फरवरी को मुंबई दौरा, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे 13 घंटे तक बंद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मंगलवार (17 फरवरी) को मुंबई के दौरे पर आ रहे हैं। इस महत्वपूर्ण यात्रा के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। दो दिग्गज नेताओं के दौरे से पहले सुरक्षा कारणों से मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने विशेष एडवाइजरी जारी की है। पश्चिमी उपनगरों (Western Suburbs) में जाम की स्थिति से बचने और वीवीआईपी मूवमेंट को सुचारु रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।