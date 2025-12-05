पुतिन को भगवद गीता क्यों दी, कुरान शरीफ भी देना था… कांग्रेस नेता ने PM मोदी पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में भगवद गीता की एक प्रति भेंट की। पीएम मोदी ने कहा कि गीता के उपदेश विश्‍व भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, "अपने मित्र, राष्ट्रपति पुतिन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारी परस्‍पर बातचीत को लेकर उत्सुक हूं। भारत-रूस मित्रता समय की कसौटी पर खरी उतरी है जिससे देशवासियों को बहुत लाभ हुआ है।"