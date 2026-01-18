BMC चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में कलह, बड़े नेता ने मुंबई प्रमुख से मांगा इस्तीफा, मचा हड़कंप

मुंबई के बीएमसी चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चुटकी ली है। असम में एक जनसभा के दौरान उन्होंने कहा, “दो दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। वहां की जनता ने पहली बार भाजपा को रिकॉर्ड जनादेश दिया है। दूसरी ओर कांग्रेस की नकारात्मक राजनीति को देश की जनता लगातार नकार रही है। जिस कांग्रेस का जन्म मुंबई में हुआ था, आज वही कांग्रेस शहर में चौथे या पांचवें स्थान पर है... जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस ने देश का भरोसा खो दिया है क्योंकि उसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है।"