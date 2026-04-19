Pre-Monsoon Rain Alert: महाराष्ट्र में मौसम का यू-टर्न, 20 से 22 अप्रैल तक आंधी-बारिश का अलर्ट

विदर्भ में 20 और 21 अप्रैल को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 19 से 22 अप्रैल के बीच तथा कोंकण और गोवा में 20 और 21 अप्रैल को अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई गई है।