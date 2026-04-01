Pre-Monsoon Rain Alert: मुंबई और एमएमआर में प्री-मानसून बारिश की दस्तक जल्द, IMD ने दी बड़ी अपडेट

पूर्वानुमान के अनुसार, विदर्भ में 20 और 21 अप्रैल को कुछ स्थानों पर गरज-चमक, बिजली गिरने और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 22 अप्रैल तक, जबकि कोंकण क्षेत्र में 20 और 21 अप्रैल को अलग-अलग जगहों पर गरज-चमक, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। इसके अलावा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ जिलों में ओलावृष्टि भी हो सकती है।