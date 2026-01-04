पुणे में सुसाइड से सनसनी, मरने से पहले शरीर पर लिखा अजित पवार के प्रत्याशी का नाम

पुणे में महानगरपालिका चुनाव की सरगर्मियों के बीच हडपसर इलाके से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। पुणे में अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस के वार्ड-41 से उम्मीदवार फारुख शेख की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर हडपसर निवासी सादिक उर्फ बाबू कपूर (उम्र 56) ने आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक, सादिक कपूर ने शनिवार को कैंप इलाके में अपने ही कार्यालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने न सिर्फ हडपसर बल्कि पूरे पुणे शहर को झकझोर कर रख दिया है।