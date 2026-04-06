पुणे में रोहतक जैसा हादसा, बीटेक छात्र के सिर पर गिरा बास्केटबॉल रिंग, हुई मौत

गौरतलब है कि करीब पांच महीने पहले हरियाणा के रोहतक में भी ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ था, जहां 16 वर्षीय राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी हार्दिक राठी की मौत हो गई थी। प्रैक्टिस के दौरान जंग लगा पोल सीने पर गिरने से उसकी जान चली गई थी। जांच में सामने आया था कि बास्केटबॉल पोल में जंग लगा था और वह जर्जर हो चुका था, लेकिन समय पर मरम्मत नहीं की गई।