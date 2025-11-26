पुणे मेट्रो फेज-2 की दो नई लाइनों को हरी झंडी, 9857 करोड़ रुपये होंगे खर्च, 31.6 km में बनेंगे 28 स्टेशन

आधिकारिक बयान के मुताबिक, 2028 में लाइन-4 और 4A पर रोजाना लगभग 4.09 लाख लोग यात्रा करेंगे। यह संख्या 2038 में करीब 7 लाख, 2048 में 9.63 लाख और 2058 में 11.7 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। खराड़ी-खड़कवासला कॉरिडोर पर अकेले 2028 में ही 3.23 लाख यात्री होने का अनुमान है, जो 2058 तक बढ़कर 9.33 लाख हो जाएंगे। वहीं नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग मार्ग पर यात्रियों की संख्या 85,555 से बढ़कर 2.41 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।