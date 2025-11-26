पुणे मेट्रो फेज-2 की दो नई लाइनों को हरी झंडी, 9857 करोड़ रुपये होंगे खर्च, 31.6 km में बनेंगे 28 स्टेशन

Pune Metro Phase 2 Update
पुणे में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पुणे मेट्रो फेज-2 की दो महत्वपूर्ण लाइनों लाइन-4 (खराड़ी-हडपसर-स्वर्गेट-खड़कवासला) और लाइन-4ए (नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) को मंजूरी दे दी है। फेज-2 की लाइन-2ए और 2बी को हरी झंडी मिलने के बाद यह दूसरा बड़ा अनुमोदन है, जिससे शहर में मेट्रो विस्तार को नई गति मिलेगी।
कुल 31.636 किलोमीटर लंबी इन दोनों एलिवेटेड लाइनों में 28 स्टेशन शामिल होंगे। ये पूर्व, दक्षिण और पश्चिम पुणे के प्रमुख आईटी हब, वाणिज्यिक इलाकों, कॉलेजों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ेंगी। परियोजना पर करीब 9,857 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे पांच साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी फाइनेंस करेंगी।
लाइन-4 और 4A खराड़ी बाईपास, नल स्टॉप (लाइन-2) और स्वर्गेट (लाइन-1) जैसे प्रमुख इंटरचेंजों से जुड़ेंगी। हडपसर रेलवे स्टेशन पर भी मेट्रो का इंटरचेंज बनेगा, जिससे मेट्रो, रेल और बस के बीच आसानी से कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। आगे चलकर यह लोनी कालभोर और सासवड रोड की ओर बनने वाले नए मार्गों से भी जुड़ेगी।
इन नई लाइनों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ये खराड़ी आईटी पार्क से लेकर खड़कवासला के पर्यटन क्षेत्र तक, और हडपसर के औद्योगिक इलाके से लेकर वारजे के आवासीय समूहों तक यात्रा को आसान बनाएंगी। यह नेटवर्क सोलापुर रोड, मगरपट्टा रोड, सिंहगढ़ रोड, कर्वे रोड और मुंबई–बेंगलुरु हाईवे जैसे व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद करेगा। बेहतर सुरक्षा, कम प्रदूषण और टिकाऊ यात्रा इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं होंगी।
आधिकारिक बयान के मुताबिक, 2028 में लाइन-4 और 4A पर रोजाना लगभग 4.09 लाख लोग यात्रा करेंगे। यह संख्या 2038 में करीब 7 लाख, 2048 में 9.63 लाख और 2058 में 11.7 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। खराड़ी-खड़कवासला कॉरिडोर पर अकेले 2028 में ही 3.23 लाख यात्री होने का अनुमान है, जो 2058 तक बढ़कर 9.33 लाख हो जाएंगे। वहीं नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग मार्ग पर यात्रियों की संख्या 85,555 से बढ़कर 2.41 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।
परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Maha-Metro) करेगी। इसके सर्वेक्षण और विस्तृत डिजाइन का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इन दो लाइनों के जुड़ने से पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 किमी से ज्यादा लंबा हो जाएगा।
इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। जिसमें 32 किमी लंबी बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी रेल लाइन भी शामिल है। मध्य रेलवे का बदलापुर-कर्जत खंड मुंबई उपनगरीय कॉरिडोर का अहम हिस्सा है।
1,324 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह तीसरी और चौथी लाइन मुंबई लोकल के साथ-साथ लंबी दूरी की ट्रेनों की कनेक्टिविटी को भी और सुगम बनाएगी। इसके शुरू होने से यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी और रेल यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा।
