Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पुणे मेट्रो फेज-2 की दो नई लाइनों को हरी झंडी, 9857 करोड़ रुपये होंगे खर्च, 31.6 km में बनेंगे 28 स्टेशन

Pune Metro Phase-2 Line 4, Line 4A : पुणे मेट्रो फेज-2 की इन दो 31 किमी लंबी एलिवेटेड लाइनों में 28 स्टेशन शामिल होंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 26, 2025

Pune Metro Phase 2

Pune Metro Phase 2 Update

पुणे में सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज पुणे मेट्रो फेज-2 की दो महत्वपूर्ण लाइनों लाइन-4 (खराड़ी-हडपसर-स्वर्गेट-खड़कवासला) और लाइन-4ए (नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग) को मंजूरी दे दी है। फेज-2 की लाइन-2ए और 2बी को हरी झंडी मिलने के बाद यह दूसरा बड़ा अनुमोदन है, जिससे शहर में मेट्रो विस्तार को नई गति मिलेगी।

कुल 31.636 किलोमीटर लंबी इन दोनों एलिवेटेड लाइनों में 28 स्टेशन शामिल होंगे। ये पूर्व, दक्षिण और पश्चिम पुणे के प्रमुख आईटी हब, वाणिज्यिक इलाकों, कॉलेजों और घनी आबादी वाले क्षेत्रों को जोड़ेंगी। परियोजना पर करीब 9,857 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे पांच साल में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं भी फाइनेंस करेंगी।

लाइन-4 और 4A खराड़ी बाईपास, नल स्टॉप (लाइन-2) और स्वर्गेट (लाइन-1) जैसे प्रमुख इंटरचेंजों से जुड़ेंगी। हडपसर रेलवे स्टेशन पर भी मेट्रो का इंटरचेंज बनेगा, जिससे मेट्रो, रेल और बस के बीच आसानी से कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। आगे चलकर यह लोनी कालभोर और सासवड रोड की ओर बनने वाले नए मार्गों से भी जुड़ेगी।

इन नई लाइनों का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ये खराड़ी आईटी पार्क से लेकर खड़कवासला के पर्यटन क्षेत्र तक, और हडपसर के औद्योगिक इलाके से लेकर वारजे के आवासीय समूहों तक यात्रा को आसान बनाएंगी। यह नेटवर्क सोलापुर रोड, मगरपट्टा रोड, सिंहगढ़ रोड, कर्वे रोड और मुंबई–बेंगलुरु हाईवे जैसे व्यस्त मार्गों पर ट्रैफिक दबाव कम करने में मदद करेगा। बेहतर सुरक्षा, कम प्रदूषण और टिकाऊ यात्रा इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं होंगी।

पुणे मेट्रो की 9857 करोड़ की परियोजना को मंजूरी

आधिकारिक बयान के मुताबिक, 2028 में लाइन-4 और 4A पर रोजाना लगभग 4.09 लाख लोग यात्रा करेंगे। यह संख्या 2038 में करीब 7 लाख, 2048 में 9.63 लाख और 2058 में 11.7 लाख से ऊपर पहुंच सकती है। खराड़ी-खड़कवासला कॉरिडोर पर अकेले 2028 में ही 3.23 लाख यात्री होने का अनुमान है, जो 2058 तक बढ़कर 9.33 लाख हो जाएंगे। वहीं नल स्टॉप-वारजे-माणिक बाग मार्ग पर यात्रियों की संख्या 85,555 से बढ़कर 2.41 लाख तक पहुंचने का अनुमान है।

परियोजना का निर्माण महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (Maha-Metro) करेगी। इसके सर्वेक्षण और विस्तृत डिजाइन का काम पहले ही शुरू हो चुका है। इन दो लाइनों के जुड़ने से पुणे मेट्रो का नेटवर्क 100 किमी से ज्यादा लंबा हो जाएगा।

बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी लाइन को हरी झंडी

इसके अलावा पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। जिसमें 32 किमी लंबी बदलापुर-कर्जत तीसरी और चौथी रेल लाइन भी शामिल है। मध्य रेलवे का बदलापुर-कर्जत खंड मुंबई उपनगरीय कॉरिडोर का अहम हिस्सा है।

1,324 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली यह तीसरी और चौथी लाइन मुंबई लोकल के साथ-साथ लंबी दूरी की ट्रेनों की कनेक्टिविटी को भी और सुगम बनाएगी। इसके शुरू होने से यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में बड़ी मदद मिलेगी और रेल यातायात का दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

26 Nov 2025 06:44 pm

Published on:

26 Nov 2025 06:39 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पुणे मेट्रो फेज-2 की दो नई लाइनों को हरी झंडी, 9857 करोड़ रुपये होंगे खर्च, 31.6 km में बनेंगे 28 स्टेशन

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे के बाहर हुई थी फायरिंग, अब जाकर कॉमेडियन ने चुप्पी तोड़ी, कहा- फोन आया…

Kapil Sharma Cafe Firing Case
बॉलीवुड

‘मुझे पता है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है…’ जब ईशा ने सनी देओल को बताया था पिता समान

'मुझे पता है दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है...' जब इशा ने सनी देओल को बताया था पिता समान
बॉलीवुड

शादी के बाद दूल्हे की मौत… सुबह बजी खुशियों की शहनाई, शाम में वहीं से उठी अर्थी

Maharashtra groom died after marriage
मुंबई

पलाश मुच्छल संग ‘स्क्रीनशॉट’ लीक करने वाली लड़की ने फिर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- मेरी और पलाश की…

girl who leaked screenshots with Palash Muchhal again big revelation said me and Palash not a friend
बॉलीवुड

‘तुम्हें गोली मार दी जाएगी…’ T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी

'तुम्हें गोली मार दी जाएगी…' T-Series के बॉस की हत्या पर महेश भट्ट को पहले मिली थी चेतावनी
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.