पुणे के नवले पुल पर भीषण हादसा, ट्रक ने 15 से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत

पुणे में अनियंत्रित ट्रक ने मचाई तबाही (Photo: ANI)
Pune Navale Bridge Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले के नवले पुल पर गुरुवार को एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक अनियंत्रित ट्रक ने करीब 20 वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो ट्रक और एक कार में आग लग गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, सतारा से मुंबई की ओर आ रहा राजस्थान नंबर का एक लोडेड ट्रक अचानक बेकाबू हो गया। ट्रक करीब एक किलोमीटर तक दौड़ता रहा और रास्ते में आई कंटेनर, टेम्पों, मिनी बस, कार, दोपहिया वाहन और कई छोटे वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। माना जा रहा है कि पुल पर तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके बाद चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया।
ट्रक ने आगे एक कंटेनर को भी टक्कर मारी, जिसके बाद वह रुक गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। दुर्भाग्य से इन दोनों के बीच एक कार भी फंस गई और उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस ट्रक का ब्रेक फेल हुआ था, उसके चालक की भी मौत होने की खबर है।
सूचना मिलते ही पुणे पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं। कई एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। कई घायलों की हालत नाजुक है, मृतकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले नवले पुल के सेल्फी पॉइंट के पास हुआ। हादसे के बाद कई वाहन पलट गए। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सभी को एंबुलेंस की मदद से पास के अस्पताल ले जाया गया है।
दुर्घटना जिस जगह हुई वह पुणे-बेंगलुरु हाईवे के कटराज-देहू रोड बायपास का हिस्सा बताया जा रहा है। डीसीपी संभाजी कदम ने बताया कि सभी एजेंसियां मौके पर काम कर रही हैं और हालात संभालने की कोशिश जारी है।
हादसे के बाद पुल पर भारी जाम लग गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सतारा से मुंबई की ओर जाने वाली लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है। पुलिस ने अपील की है कि सतारा से मुंबई की ओर जाने वाले वाहन पुराने कटराज घाट मार्ग का उपयोग करें। पुणे पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। लेकिन इस भीषण हादसे ने एक बार फिर नवले पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
