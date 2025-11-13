पुणे के नवले पुल पर भीषण हादसा, ट्रक ने 15 से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत

हादसे के बाद पुल पर भारी जाम लग गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सतारा से मुंबई की ओर जाने वाली लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है। पुलिस ने अपील की है कि सतारा से मुंबई की ओर जाने वाले वाहन पुराने कटराज घाट मार्ग का उपयोग करें। पुणे पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। लेकिन इस भीषण हादसे ने एक बार फिर नवले पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।