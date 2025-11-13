Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पुणे के नवले पुल पर भीषण हादसा, ट्रक ने 15 से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत

Pune Navale Bridge Accident Update: पुणे के नवले ब्रिज पर एक भीषण हादसा हुआ है, जिसमें कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं और कुछ में आग लग गई। हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 13, 2025

Pune Navale Bridge Accident

पुणे में अनियंत्रित ट्रक ने मचाई तबाही (Photo: ANI)

Pune Navale Bridge Accident: महाराष्ट्र के पुणे जिले के नवले पुल पर गुरुवार को एक भयानक हादसा हो गया, जिसमें कम से कम आठ लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक अनियंत्रित ट्रक ने करीब 20 वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दो ट्रक और एक कार में आग लग गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

एक किमी तक ‘मौत’ बनकर दौड़ी ट्रक

जानकारी के अनुसार, सतारा से मुंबई की ओर आ रहा राजस्थान नंबर का एक लोडेड ट्रक अचानक बेकाबू हो गया। ट्रक करीब एक किलोमीटर तक दौड़ता रहा और रास्ते में आई कंटेनर, टेम्पों, मिनी बस, कार, दोपहिया वाहन और कई छोटे वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। माना जा रहा है कि पुल पर तेज रफ्तार ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था, जिसके बाद चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया।

ट्रक ने आगे एक कंटेनर को भी टक्कर मारी, जिसके बाद वह रुक गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों में आग लग गई। दुर्भाग्य से इन दोनों के बीच एक कार भी फंस गई और उसमें सवार सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिस ट्रक का ब्रेक फेल हुआ था, उसके चालक की भी मौत होने की खबर है।

सूचना मिलते ही पुणे पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं। कई एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। कई घायलों की हालत नाजुक है, मृतकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा सिंहगढ़ पुलिस स्टेशन सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले नवले पुल के सेल्फी पॉइंट के पास हुआ। हादसे के बाद कई वाहन पलट गए। 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और सभी को एंबुलेंस की मदद से पास के अस्पताल ले जाया गया है।

दुर्घटना जिस जगह हुई वह पुणे-बेंगलुरु हाईवे के कटराज-देहू रोड बायपास का हिस्सा बताया जा रहा है। डीसीपी संभाजी कदम ने बताया कि सभी एजेंसियां मौके पर काम कर रही हैं और हालात संभालने की कोशिश जारी है।

पुल को किया गया बंद

हादसे के बाद पुल पर भारी जाम लग गया है। ट्रैफिक पुलिस ने सतारा से मुंबई की ओर जाने वाली लेन को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है। पुलिस ने अपील की है कि सतारा से मुंबई की ओर जाने वाले वाहन पुराने कटराज घाट मार्ग का उपयोग करें। पुणे पुलिस का कहना है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। लेकिन इस भीषण हादसे ने एक बार फिर नवले पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 08:39 pm

Published on:

13 Nov 2025 07:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पुणे के नवले पुल पर भीषण हादसा, ट्रक ने 15 से ज्यादा वाहनों को मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

एनसीपी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी, छगन भुजबल का नाम नहीं, अजित गुट ने बताई वजह

Chhagan Bhujbal Ajit Pawar
मुंबई

पुरुषों को हो एक बार पीरियड्स… रश्मिका मंदाना के इस बयान पर मचा था बवाल, अब एक्ट्रेस ने बताया क्यों कही थी ये बात

Rashmika Mandanna On Periods
बॉलीवुड

मेरी शादी करवा दो, मैं अहसान मानूंगा…शरद पवार के सामने युवक ने रखी अनोखी मांग

Sharad pawar marriage
मुंबई

कौन था वो डायरेक्टर जिसने दिया था धर्मेंद्र को धोखा और सनी देओल ने की थी उसकी पिटाई

Sunny Deol and Dharmendra photos
बॉलीवुड

महाराष्ट्र: 550 शिक्षकों पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, SIT के हाथ लगे अहम सबूत

teacher
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.