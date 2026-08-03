IIM से पढ़ चुके शख्स ने घर में फैलाया जहरीला धुआं, पत्नी-बेटी की भी मौत, पुणे में दिल दहला देने वाली घटना

Pune Mass Suicide Case: महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड़ के मोरवाड़ी इलाके में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत से सनसनी फैल गई। प्रारंभिक जांच में मामला सामूहिक आत्महत्या का माना जा रहा है। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें आर्थिक तंगी, कर्ज और नौकरी छूटने का जिक्र किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि परिवार ने घर के अंदर कोयला जलाकर उस पर ‘सोडियम नाइट्रेट’ केमिकल डालकर जहरीला धुआं पैदा किया और इसी के बीच अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली।