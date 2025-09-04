50 पिस्तौल, 79 कारतूस, 116 हथियार जब्त… पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 111 बदमाश गिरफ्तार

पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे के निर्देश पर 13 अगस्त से 2 सितंबर तक यह विशेष मुहिम चलाई गई। इस दौरान शहर के हर थाने और क्राइम ब्रांच की यूनिट्स को आदेश दिया गया था कि वे ऐसे अपराधियों की पहचान करें जो अवैध हथियार रखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी कर हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को चिह्नित किया और एक-एक कर गिरफ्तारियां कीं।