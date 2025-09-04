Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

50 पिस्तौल, 79 कारतूस, 116 हथियार जब्त… पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 111 बदमाश गिरफ्तार

Maharashtra Pune News: पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे ने कहा कि यह अभियान जारी रहेगा और समाज में भय व खतरे का माहौल पैदा करने वाले किसी भी शरारती तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 04, 2025

पुणे में हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ शहर में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। बीते 20 दिनों में पुलिस ने अवैध हथियार रखने वाले 111 अपराधियों को हिरासत में लिया है। इस दौरान भारी मात्रा में देसी पिस्तौल, कारतूस और धारदार हथियार बरामद किए गए।

20 दिन तक शहर के कोने-कोने में मारा छापा

पुलिस कमिश्नर विनय कुमार चौबे के निर्देश पर 13 अगस्त से 2 सितंबर तक यह विशेष मुहिम चलाई गई। इस दौरान शहर के हर थाने और क्राइम ब्रांच की यूनिट्स को आदेश दिया गया था कि वे ऐसे अपराधियों की पहचान करें जो अवैध हथियार रखते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पुलिस ने लगातार छापेमारी कर हिस्ट्रीशीटर अपराधियों को चिह्नित किया और एक-एक कर गिरफ्तारियां कीं।

हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद

कमिश्नर चौबे ने जानकारी दी कि हिरासत में लिए गए 45 अपराधियों से 50 देसी पिस्तौल और 79 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। वहीं बाकी 66 अपराधियों से 116 धारदार हथियार जब्त किए गए। इन सभी के खिलाफ पुलिस ने 94 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की हैं। सभी मामलों में अवैध हथियार रखने और उनके इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।

अपराधियों को नहीं बख्शेंगे- कमिश्नर

पुलिस का कहना है कि समाज में डर और असुरक्षा का माहौल फैलाने वाले अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर चौबे ने साफ कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और जो भी अपराधी सामने आएंगे, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

पिंपरी चिंचवड़ में पुलिस की इस कार्रवाई से साफ संकेत मिलते हैं कि अपराधियों को किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। लगातार छापेमारी और गिरफ्तारियों से शहर में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। पुलिस का कहना है कि इस तरह के अभियान से अपराधियों का हौसला टूटेगा और आम लोगों में पुलिस पर भरोसा और बढ़ेगा।

Updated on:

04 Sept 2025 12:30 pm

Published on:

04 Sept 2025 12:25 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 50 पिस्तौल, 79 कारतूस, 116 हथियार जब्त… पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 111 बदमाश गिरफ्तार

