16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शिवाजी-टीपू सुल्तान विवाद पर भारी बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, 9 घायल

BJP Congress Clash in Pune: पुणे पुलिस के मुताबिक, कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन के दौरान भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पथराव किया, जिसमें 9 लोग घायल हो गए।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Feb 16, 2026

BJP Congress Clash in Pune Shivaji-Tipu Sultan row

पुणे में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प (Photo: ANI)

महाराष्ट्र के मालेगांव में डिप्टी मेयर के कार्यालय में मैसूर के 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मालेगांव नगर निगम में यह तस्वीर लगाए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई है। इसी क्रम में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्‍तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इसी के खिलाफ भाजपा (BJP) के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पुणे में विपक्षी दल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई और दोनों ओर से पथराव भी हुआ। इसमें कम से कम 9 लोग घायल हुए है।

संयुक्त पुलिस आयुक्त रंजन कुमार शर्मा ने बताया कि झड़प के दौरान कांग्रेस के तीन कार्यकर्ता, भाजपा के दो कार्यकर्ता, दो पुलिसकर्मी और दो पत्रकार घायल हो गए। किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।

उन्होंने बताया कि कांग्रेस भवन के पास विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। दोनों दलों के कार्यकर्ता दीवारों पर चढ़ गए और दोनों तरफ से पथराव हुआ। इस संबंध में शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

टीपू सुल्तान को लेकर सियासी विवाद खड़ा कर देने वाली सपकाल की टिप्पणियों की निंदा करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को कांग्रेस भवन के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके मद्देनजर इलाके में भारी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे।

दरअसल मालेगांव महानगरपालिका की उप-महापौर शान-ए-हिंद निहाल अहमद के कार्यालय में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर शनिवार को विवाद हो गया था। शिवसेना पार्षदों और हिंदू संगठनों ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सपकाल की तीखी आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को शर्मनाक करार दिया।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा था, “टीपू सुल्तान एक योद्धा और भारत के भूमिपुत्र के रूप में उभरे थे। उन्होंने कभी भी जहरीली विचारधाराओं को नहीं अपनाया। हमें टीपू सुल्तान को वीरता के प्रतीक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज के समकक्ष मानना ​​चाहिए।”

पुणे पुलिस ने सपकाल के खिलाफ पुणे भाजपा नगर अध्यक्ष धीरज घाटे की शिकायत पर केस दर्ज किया है। पुणे के पार्वती पुलिस स्टेशन में बीएनएस की धारा 192, 196(1), 196(2), 352 और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Feb 2026 07:53 am

Published on:

16 Feb 2026 07:51 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिवाजी-टीपू सुल्तान विवाद पर भारी बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, 9 घायल

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘धुरंधर’ में नागार्जुन को मिला था ‘रहमान डकैत’ का रोल? अभिनेता ने अक्षय खन्ना को मिले प्यार के बाद बताया सच

Nagarjuna On Dhurandhar Controversy
बॉलीवुड

भूल जाएंगे ‘लैला मजनू’! इम्तियाज अली लेकर आ रहे ‘हीर रांझा’, रोहित सराफ निभाएंगे लीड किरदार

Rohit Saraf In Imtiaz Ali Heer Ranjha
बॉलीवुड

Weather Alert: 48 घंटे में फिर पलटेगा मौसम, भीषण गर्मी के साथ इन राज्यों में बारिश की चेतावनी

IMD Weather rain Alert
राष्ट्रीय

पछतावा जरूर रहेगा…ट्रोलिंग और आलोचना से परेशान हुए अर्जुन कपूर? क्रिप्टिक पोस्ट के जरिए दिया जवाब

Arjun Kapoor Shares Cryptic Post
बॉलीवुड

ATS का बड़ा एक्शन: महाराष्ट्र में 21 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

Maharashtra ATS raids Ahilyanagar Yavatmal
मुंबई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.