शिवाजी-टीपू सुल्तान विवाद पर भारी बवाल, भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पथराव, 9 घायल

महाराष्ट्र के मालेगांव में डिप्टी मेयर के कार्यालय में मैसूर के 18वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मालेगांव नगर निगम में यह तस्वीर लगाए जाने के बाद कांग्रेस और भाजपा आमने-सामने आ गई है। इसी क्रम में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने टीपू सुल्‍तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से कर दी। इसी के खिलाफ भाजपा (BJP) के कार्यकर्ताओं ने रविवार को पुणे में विपक्षी दल के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की कांग्रेस कार्यकर्ताओं से झड़प हो गई और दोनों ओर से पथराव भी हुआ। इसमें कम से कम 9 लोग घायल हुए है।