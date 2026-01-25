राज ठाकरे का छलका दर्द, बोले- शिवसेना छोड़ने से ज्यादा पीड़ा बालासाहेब से दूर…

राज ठाकरे ने साल 2005 के उस दौर को याद किया जब उन्होंने अविभाजित शिवसेना से अलग होने का फैसला किया था। उन्होंने लिखा, "जब मैंने अलग होने का फैसला किया, तो एक बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि मैं अब पहले की तरह अपने लोगों से बार-बार नहीं मिल पाऊंगा। मैंने अपने पिता को पहले ही खो दिया था और अब मैं अपने चाचा (बालासाहेब) से भी दूर जा रहा था। मेरे लिए पार्टी छोड़ने के राजनीतिक परिणामों से कहीं अधिक 'मातोश्री' (ठाकरे परिवार का निवास) छोड़ने का निजी दुख बड़ा था।"