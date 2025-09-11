Kapil Sharma: बॉम्बे कहने पर कपिल शर्मा पर भड़की राज ठाकरे की पार्टी, कहा- टपिल टपिल कहेंगे तो चलेगा…

मनसे नेता ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस क्लिप को साझा करते हुए लिखा, “बॉम्बे का नाम आधिकारिक रूप से मुंबई हुए 30 साल बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड में, कपिल शर्मा शो में आने वाले सेलेब्रिटी गेस्ट, दिल्ली के राज्यसभा सांसद, शो एंकर और कई हिंदी फिल्मों में लगातार 'बॉम्बे' शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1995 में महाराष्ट्र सरकार और 1996 में केंद्र सरकार से आधिकारिक मंजूरी मिलने के बाद चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता से भी पहले बॉम्बे का नाम मुंबई रखा गया था। इसलिए इसका मान रखते हुए मुंबई कहा जाए, इसे विनती और चेतावनी समझा जाए।“