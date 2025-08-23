महिलाएं अपनी दिव्यता को पहचानें, मां की असली पहचान उसकी दिव्यता: गुलाब कोठारी

प्रधान संपादक कोठारी ने परवरिश पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज घर में जिस तरह हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, वह महिलाओं के प्रति खराब रवैये के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार है। हर व्यक्ति आधा पुरुष और आधा स्त्री है। पुरुष में पुरुष का भाग ज्यादा है और स्त्री में स्त्री का भाग ज्यादा है, बस दोनों के बीच में यह अंतर है। घर में जब लड़का बड़ा हो रहा होता है तो घर वाले उसके संस्कारों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। उसे हर तरह की स्वतंत्रता होती है। वह मर्यादाओं को तोड़ सकता है, घर की सीमाओं को लांघ सकता है। उसे नियंत्रित नहीं किया जाता। इससे उसका जो आधा भाग है, स्त्री वाला, वो खाली पड़ा है। उसमें महिलाओं के गुण नहीं होते। वह इसी आधे गुण के साथ जीवन जीकर दुनिया से चला जा रहा है। इससे समाज में आक्रामकता आती है।