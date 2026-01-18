18 जनवरी 2026,

रविवार

मुंबई

New Train: गणतंत्र दिवस का तोहफा! 26 जनवरी से पटरी पर दौड़ेंगी 12 नई एसी लोकल

Mumbai Local Train: यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए 26 जनवरी से मुंबई उपनगरीय खंड में 12 नई एसी लोकल सेवाएं शुरू की जा रही हैं। इन नई सेवाओं के साथ पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 109 से बढ़कर 121 हो जाएगी।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 18, 2026

Mumbai Local Train News

मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट (Photo: IANS/File)

मुंबई के लाखों लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों के बीच बढ़ती लोकप्रियता और लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। 26 जनवरी (सोमवार) से मुंबई उपनगरीय खंड में 12 नई एसी लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 109 से बढ़कर 121 हो जाएगी। खास बात यह है कि ये सभी सेवाएं सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेंगी।

भीड़ से मिलेगी राहत, कुल सेवाओं में नहीं होगा बदलाव

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, एसी ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा 12-डिब्बों वाली नॉन-एसी लोकल ट्रेनों के स्थान पर ये नई एसी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कुल लोकल सेवाओं की संख्या 1406 ही रहेगी। नई शुरू होने वाली 12 सेवाओं में से 6 अप (चर्चगेट की ओर) और 6 डाउन (विरार/बोरीवली की ओर) में चलेंगी।

नई शुरू की जा रही 12 एसी लोकल ट्रेनों में से 6 अप दिशा और 6 डाउन दिशा में होंगी। अप दिशा में विरार-चर्चगेट और गोरेगांव-चर्चगेट के बीच दो-दो ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा बोरीवली-चर्चगेट और भायंदर-चर्चगेट के बीच एक-एक एसी लोकल सेवा शामिल है। वहीं डाउन दिशा में चर्चगेट-विरार और चर्चगेट-गोरेगांव के बीच दो-दो ट्रेनें, जबकि चर्चगेट-भायंदर और चर्चगेट-बोरीवली के बीच एक-एक एसी लोकल ट्रेन चलाई जाएगी।

टाइमटेबल के अनुसार, सुबह और शाम के व्यस्त समय के साथ-साथ दिन के मध्य भी एसी लोकल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे नौकरीपेशा यात्रियों के साथ-साथ अन्य यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन अतिरिक्त एसी लोकल ट्रेनों से भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा।

अप ट्रेनें (चर्चगेट की ओर)-

प्रारंभिक स्टेशनगंतव्यप्रस्थानआगमनमोड (Type)
गोरेगांवचर्चगेट05:1406:11स्लो
बोरीवलीचर्चगेट07:2508:20फास्ट
विरारचर्चगेट10:0811:27फास्ट
भायंदरचर्चगेट12:4413:48फास्ट
विरारचर्चगेट15:4517:09स्लो
गोरेगांवचर्चगेट19:0620:01स्लो

डाउन ट्रेनें (विरारकी ओर)

प्रारंभिक स्टेशनगंतव्यप्रस्थानआगमनमोड (Type)
चर्चगेटबोरीवली06:1407:19स्लो
चर्चगेटविरार08:2709:51फास्ट
चर्चगेटभायंदर11:3012:31फास्ट
चर्चगेटविरार13:5215:36स्लो
चर्चगेटगोरेगांव17:5718:51स्लो
चर्चगेटगोरेगांव20:0721:02स्लो

Updated on:

18 Jan 2026 08:39 pm

Published on:

18 Jan 2026 08:36 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / New Train: गणतंत्र दिवस का तोहफा! 26 जनवरी से पटरी पर दौड़ेंगी 12 नई एसी लोकल

