New Train: गणतंत्र दिवस का तोहफा! 26 जनवरी से पटरी पर दौड़ेंगी 12 नई एसी लोकल

मुंबई लोकल ट्रेन अपडेट (Photo: IANS/File)
मुंबई के लाखों लोकल ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। यात्रियों के बीच बढ़ती लोकप्रियता और लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए पश्चिम रेलवे (Western Railway) ने एसी लोकल ट्रेनों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। 26 जनवरी (सोमवार) से मुंबई उपनगरीय खंड में 12 नई एसी लोकल ट्रेन सेवाएं शुरू की जाएंगी। इसके बाद पश्चिम रेलवे पर एसी लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 109 से बढ़कर 121 हो जाएगी। खास बात यह है कि ये सभी सेवाएं सप्ताह के सातों दिन उपलब्ध रहेंगी।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार, एसी ट्रेनों में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा 12-डिब्बों वाली नॉन-एसी लोकल ट्रेनों के स्थान पर ये नई एसी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कुल लोकल सेवाओं की संख्या 1406 ही रहेगी। नई शुरू होने वाली 12 सेवाओं में से 6 अप (चर्चगेट की ओर) और 6 डाउन (विरार/बोरीवली की ओर) में चलेंगी।
नई शुरू की जा रही 12 एसी लोकल ट्रेनों में से 6 अप दिशा और 6 डाउन दिशा में होंगी। अप दिशा में विरार-चर्चगेट और गोरेगांव-चर्चगेट के बीच दो-दो ट्रेनें चलेंगी। इसके अलावा बोरीवली-चर्चगेट और भायंदर-चर्चगेट के बीच एक-एक एसी लोकल सेवा शामिल है। वहीं डाउन दिशा में चर्चगेट-विरार और चर्चगेट-गोरेगांव के बीच दो-दो ट्रेनें, जबकि चर्चगेट-भायंदर और चर्चगेट-बोरीवली के बीच एक-एक एसी लोकल ट्रेन चलाई जाएगी।
टाइमटेबल के अनुसार, सुबह और शाम के व्यस्त समय के साथ-साथ दिन के मध्य भी एसी लोकल सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे नौकरीपेशा यात्रियों के साथ-साथ अन्य यात्रियों को भी सहूलियत मिलेगी। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इन अतिरिक्त एसी लोकल ट्रेनों से भीड़ का दबाव कम होगा और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा।
|प्रारंभिक स्टेशन
|गंतव्य
|प्रस्थान
|आगमन
|मोड (Type)
|गोरेगांव
|चर्चगेट
|05:14
|06:11
|स्लो
|बोरीवली
|चर्चगेट
|07:25
|08:20
|फास्ट
|विरार
|चर्चगेट
|10:08
|11:27
|फास्ट
|भायंदर
|चर्चगेट
|12:44
|13:48
|फास्ट
|विरार
|चर्चगेट
|15:45
|17:09
|स्लो
|गोरेगांव
|चर्चगेट
|19:06
|20:01
|स्लो
|प्रारंभिक स्टेशन
|गंतव्य
|प्रस्थान
|आगमन
|मोड (Type)
|चर्चगेट
|बोरीवली
|06:14
|07:19
|स्लो
|चर्चगेट
|विरार
|08:27
|09:51
|फास्ट
|चर्चगेट
|भायंदर
|11:30
|12:31
|फास्ट
|चर्चगेट
|विरार
|13:52
|15:36
|स्लो
|चर्चगेट
|गोरेगांव
|17:57
|18:51
|स्लो
|चर्चगेट
|गोरेगांव
|20:07
|21:02
|स्लो
