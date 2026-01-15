मतदान के बीच चुनाव आयोग पहुंची RSS, मुंबई के दो प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर मंडराया संकट

राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह चुनाव सिर्फ नगर निकायों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए सीधी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। इस चुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि आने वाले समय में दोनों ठाकरे भाइयों की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और उनकी सियासी पकड़ कितनी मजबूत रह पाएगी। खासकर मुंबई की जनता का फैसला उनके सियासी भविष्य के साथ-साथ उनके राजनीतिक कद पर गहरा असर डालेगा।