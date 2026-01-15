15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

मतदान के बीच चुनाव आयोग पहुंची RSS, मुंबई के दो प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर मंडराया संकट

RSS Election: मुंबई में दो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। वार्ड नंबर 118 और 122 से चुनाव लड़ रहे वैशाली जी और प्रशांत जी की उम्मीदवारी रद्द करने की मांग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 15, 2026

Mohan Bhagwat casts vote in Nagpur

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में वोट डाला (Photo: IANS)

महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं में आज (15 जनवरी) मतदान हो रहा है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन इस बीच मुंबई से आई एक बड़ी खबर ने चुनावी माहौल को और गरमा दिया है। आरोप है कि इन दोनों उम्मीदवारों ने खुद को संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार बताया था।

RSS ने की दो उम्मीदवारों की शिकायत

मुंबई में बीएमसी चुनाव (BMC Election) के प्रचार के अंतिम क्षणों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। संघ ने मुंबई के वार्ड नंबर 118 और 122 के दो उम्मीदवारों वैशाली जी और प्रशांत जी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और उनकी उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की है।

क्या है पूरा मामला?

आरएसएस का दावा है कि ये दोनों उम्मीदवार 'देश जनहित पार्टी' की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। आरोप है कि इन्होंने अपने चुनाव प्रचार के दौरान खुद को 'आरएसएस द्वारा प्रायोजित' उम्मीदवार बताया था। संघ ने इस पर सख्त आपत्ति जताते हुए कहा कि यह मतदाताओं को गुमराह करने और भ्रमित करने की साजिश है।

RSS ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और यह किसी भी राजनीतिक दल या व्यक्तिगत उम्मीदवार को प्रायोजित नहीं करता है। इस तरह का दुष्प्रचार मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है, जिस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

आज मतदान, 16 जनवरी को नतीजे

मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर, नासिक और जलगांव सहित राज्य की सभी महत्वपूर्ण महानगरपालिकाओं में सुबह साढ़े 7 बजे से वोटिंग चल रही है। मतदाता शाम 5:30 बजे तक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते है। जबकि मतगणना 16 जनवरी को सुबह 10 बजे से होगी।

बता दें कि चुनाव प्रचार के आखिरी घंटों में ठाणे, पुणे, डोंबिवली, छत्रपति संभाजीनगर आदि शहरों में राजनीतिक संघर्ष चरम पर देखा गया। कई जगहों पर हिंसक झड़पों और पैसे बांटने के आरोपों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है।

राजनीतिक जानकारों की मानें तो यह चुनाव सिर्फ नगर निकायों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के लिए सीधी प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुका है। इस चुनाव के नतीजे यह तय करेंगे कि आने वाले समय में दोनों ठाकरे भाइयों की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी और उनकी सियासी पकड़ कितनी मजबूत रह पाएगी। खासकर मुंबई की जनता का फैसला उनके सियासी भविष्य के साथ-साथ उनके राजनीतिक कद पर गहरा असर डालेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Jan 2026 10:55 am

Published on:

15 Jan 2026 10:31 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मतदान के बीच चुनाव आयोग पहुंची RSS, मुंबई के दो प्रत्याशियों की उम्मीदवारी पर मंडराया संकट

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्रियंका चोपड़ा ने बिकिनी में बढ़ाया पूल का पारा, पति निक संग मनाया बेटी का जन्मदिन, हॉट तस्वीरें वायरल

priyanka chopra hot look pool side pictures with nick jonas celebrates daughter malti birthday
बॉलीवुड

पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो…अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो

पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं बचा लो...अक्षय कुमार के सामने पैर पकड़कर रोते हुए बच्ची ने मांगी मदद, वायरल हुआ वीडियो
बॉलीवुड

‘मैं 5 साल की थी जब पहली बार…’, बहन नूपुर की विदाई के बाद इमोशनल हुईं कृति सेनन, लिखा लंबा-चौड़ा नोट

Kriti sanon shares emotional post after sister nupur sanon wedding with stebin ben
बॉलीवुड

मौत वाले दिन जुबिन गर्ग ने पी रखी थी शराब, सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में किया दावा, बोले- मिर्गी से पीड़ित थे…

Singapore Police Big Revealed In Court said Zubeen Garg Was very drunk Intoxicated Refused wearing Life VEST
बॉलीवुड

फिल्म फंडिंग का झांसा देकर की ठगी, फर्जी जी नेटवर्क के अफसर बन लगाया करोड़ों का चूना

Deepak Tijori cheating case
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.