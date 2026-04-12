महाराष्ट्र में सह्याद्री एक्सप्रेस में डकैती, सिग्नल फेल कर रोकी ट्रेन, यात्रियों से जमकर की लूटपाट

यह घटना शुक्रवार-शनिवार आधी रात के बाद सातारा जिले के कराड तालुका स्थित शेणोली स्टेशन के पास हुई। पुलिस के अनुसार, बदमाशों ने पहले रेलवे सिग्नल सिस्टम को निशाना बनाया। उन्होंने सिग्नल की ऊपरी वायर काट दी, जबकि निचले सिग्नल पर मोटा कपड़ा बांध दिया, जिससे सिग्नल काम करना बंद हो गया।