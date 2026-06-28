समृद्धि महामार्ग पर भीषण हादसा, ट्रक से टकराई कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

Maharashtra Highway Accident: महाराष्ट्र के समृद्धि महामार्ग पर एक बार फिर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अमरावती जिले के धामणगांव तहसील में रविवार को हुए इस भीषण हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब चंद्रपुर से आ रही एक वैगनआर कार तेज रफ्तार ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई और उसमें सवार सभी पांच लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।