SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच संजय राउत ने CJI से मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला

SIR Controversy: मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे विपक्षी INDIA गठबंधन ने न्याय की उम्मीद जताई है। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी जगह है, जहां से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान उन्होंने मुख्य न्यायाधीश (CJI) को लेकर अपनी टिप्पणी पर खेद जताया और कहा कि अगर उनकी बात से कोई गलत भावना पैदा हुई है, तो वह माफी मांगते हैं।