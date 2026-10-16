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SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच संजय राउत ने CJI से मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला

Sanjay Raut Apologizes to CJI: SIR के तहत मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर संजय राउत ने सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई। CJI को लेकर अपनी टिप्पणी पर भी उन्होंने खेद जताते हुए माफी मांगी।
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मुंबई

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Imran Sheikh

Oct 16, 2026

INDIA Alliance Petition

संजय राउत ने SIR मामले में न्याय की उम्मीद जताई, CJI से मांगी माफी। (फोटो सोर्स-@barandbench)

SIR Controversy: मतदाता सूची से नाम हटाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे विपक्षी INDIA गठबंधन ने न्याय की उम्मीद जताई है। शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही आखिरी जगह है, जहां से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। इसी दौरान उन्होंने मुख्य न्यायाधीश (CJI) को लेकर अपनी टिप्पणी पर खेद जताया और कहा कि अगर उनकी बात से कोई गलत भावना पैदा हुई है, तो वह माफी मांगते हैं।

राउत ने कहा कि चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने भरोसा जताया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में उनकी बात सुनेगा।

मतदाता सूची से नाम हटने पर उठाए सवाल

SIR यानी मतदाता सूची की विशेष गहन जांच को लेकर विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रक्रिया में कई लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। संजय राउत ने भी इसी मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि जिन लोगों के नाम सूची से हटे हैं, उन्हें न्याय मिलना जरूरी है।

उन्होंने कहा कि जब कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं रहती, तब लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। INDIA गठबंधन ने भी इसी भरोसे के साथ अदालत में याचिका दायर की है। राउत के मुताबिक, लोकतंत्र की रक्षा करना भी सुप्रीम कोर्ट की अहम जिम्मेदारी है और उनका गठबंधन इस मामले में आखिरी तक न्याय की मांग करता रहेगा।

CJI से माफी पर क्या बोले राउत?

संजय राउत ने मुख्य न्यायाधीश को लेकर अपनी टिप्पणी पर भी बात रखी। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में गलत या अपमानजनक बात कही है, तो मुख्य न्यायाधीश को उस पर सवाल पूछने का अधिकार है।

राउत ने आगे कहा कि अगर उनके किसी बयान से ऐसी भावना पैदा हुई है, तो उन्हें इसका खेद है और वह माफी मांगते हैं। उनके इस बयान के बीच SIR का मामला भी चर्चा में बना हुआ है।

अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर नजर

SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। विपक्ष की मांग है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के मामले में प्रभावित लोगों को न्याय मिले। हालांकि, हर मतदाता का नाम हटने की वजह एक जैसी हो, यह जरूरी नहीं है। इसीलिए मामले में यह देखना अहम होगा कि नाम हटाने के पीछे क्या कारण थे और संबंधित लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिला या नहीं।

अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और आगे आने वाले निर्देशों पर है। संजय राउत ने साफ कहा है कि INDIA गठबंधन इस मामले में अदालत से न्याय की मांग जारी रखेगा।

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Updated on:

16 Oct 2026 10:56 am

Published on:

16 Oct 2026 10:56 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / SIR पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच संजय राउत ने CJI से मांगी माफी, जानिए क्या है पूरा मामला

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