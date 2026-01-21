मुंबई मेयर चुनाव की हलचल तेज, शिंदे गुट की हालत पर संजय राउत भड़के, कहा- बालासाहेब का…

संजय राउत ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को बालासाहेब का वारिस बताने वालों को मुंबई के मेयर पद के लिए दिल्ली में गुजराती नेताओं की शरण में जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, “इतिहास में पहली बार हो रहा है कि मुंबई का मेयर दिल्ली से चुना जाएगा। भाजपा का हाईकमान इस पर फैसला लेगा…जो लोग खुद को शिवसेना बताते हैं और बालासाहेब ठाकरे का नाम लेते हैं, तस्वीर लगाते हैं, उन्हें बीएमसी मेयर पद के लिए दिल्ली जाकर गुजराती नेताओं के पैरों में बैठना पड़ रहा है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और अपमानजनक है।