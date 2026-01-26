भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण मिलने पर विवाद, उद्धव सेना बोली- वाह! महाराष्ट्र का अपमान…

भगत सिंह कोश्यारी का महाराष्ट्र में 2019 से 2023 तक राज्यपाल के तौर पर कार्यकाल बेहद उतार-चढ़ाव भरा और विवादों से घिरा रहा। एक कार्यक्रम में उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को 'पुराने जमाने का आदर्श' बताया था, जिस पर पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहीँ, महान समाज सुधारक महात्मा जोतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले के बाल विवाह पर की गई उनकी टिप्पणी ने भी विवाद खड़ा कर दिया था। 2019 में देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार को सुबह-सुबह शपथ दिलाने का मामला भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तब 72 घंटे में फडणवीस की अल्पमत सरकार गिर गई थी।