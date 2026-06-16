‘वफादारी की कसमें खाईं, अब पलटी मार रहे हैं’: ऑपरेशन टाइगर पर संजय राउत का तंज

नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि 'यह पूरी तरह से झूठ और अफवाह है। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अभी चार दिन पहले ही इन सभी सांसदों ने उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया था और उनके नेतृत्व में अपना पूरा भरोसा जताया था। इनमें से कुछ नेताओं ने तो अपने करीबियों और प्रियजनों की कसमें खाकर उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी वफादारी का संकल्प लिया था। ऐसे में पलटी मारने का सवाल ही नहीं उठता।'