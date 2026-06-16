चावल में रखे कीटनाशक को सूंघने से 2 साल की बच्ची ICU में भर्ती, 15 घंटे में तीन बार रुका दिल

Mumbai Pesticide Poisoning News: मुंबई के गिरगांव इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दो साल की मासूम बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची ने घर में रखे अत्यधिक जहरीले कीटनाशक 'एल्युमिनियम फॉस्फाइड' (Aluminium Phosphide) की गैस सांस के जरिए अंदर खींच ली। बच्ची के परिवार ने इस कीटनाशक को घर में रखे चावल को चूहों और कीड़ों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया था।