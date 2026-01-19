मुंबई: युवक ने नाबालिग छात्रा से मंदिर में की ‘शादी’, बोला- अब तुम मेरी पत्नी हो, किया रेप

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता मुंबई की रहने वाली है और अभी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। कुछ महीने पहले एक सलून में उसकी मुलाकात आरोपी युवक से हुई थी। धीरे-धीरे यह जान-पहचान दोस्ती में बदल गई और आरोपी ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पीड़िता की कम उम्र और मासूमियत का फायदा उठाते हुए आरोपी उसे विरार स्थित जीवदानी पहाड़ पर ले गया। वहां आरोपी ने मंदिर परिसर में ही पीड़िता के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और यह दिखावा किया कि उनकी असली शादी हो गई है। इसके बाद उसने पीड़िता के साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए।