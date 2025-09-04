School Holiday: 8 सितंबर को स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, सरकार ने जारी किया आदेश, बताई ये वजह

जानकारी के अनुसार, मुंबई और उपनगरों में शुक्रवार को सभी सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। परिपत्र में स्पष्ट कहा गया है कि मुंबई और उपनगरों के सभी सरकारी कार्यालय शुक्रवार को सामान्य रूप से कार्य करेंगे। इन जिलों के स्कूल और कॉलेज भी शुक्रवार को खुले रह सकते है। इसके बजाय सोमवार को छुट्टी दी जाएगी। इस फैसले से शहर में त्योहारों के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में आसानी होगी और दोनों पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा सकेंगे।