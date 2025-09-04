Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

School Holiday: 8 सितंबर को स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, सरकार ने जारी किया आदेश, बताई ये वजह

Holiday Alert: जानकारी के अनुसार, मुंबई और उपनगरों में शुक्रवार को सभी सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 04, 2025

Public Holiday
Public Holiday (Representational Photo)

Eid-e-Milad holiday in Mumbai: महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को मुंबई शहर और उपनगरों के लिए ईद-ए-मिलाद की सार्वजनिक छुट्टी की तारीख में बदलाव किया है। पहले यह छुट्टी शुक्रवार 5 सितंबर को घोषित की गई थी, लेकिन अब इसे सोमवार 8 सितंबर को कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि ईद-ए-मिलाद की शोभायात्रा सोमवार 8 सितंबर को निकाली जाए। दरअसल, शनिवार, 6 सितंबर को गणेशोत्सव का आखिरी दिन अनंत चतुर्दशी है, जब बड़ी संख्या में गणपति विसर्जन होते हैं। दोनों बड़े पर्व एक साथ पड़ने से व्यवस्था और सुरक्षा पर असर पड़ सकता था। इसी कारण समुदाय की सलाह मानते हुए सरकार ने तारीख आगे बढ़ा दी।

ये भी पढ़ें

मुंबई के करीब बन रही हलाल लाइफस्टाइल टाउनशिप, मचा बवाल, NHRC ने फडणवीस सरकार से मांगा जवाब
मुंबई
National Human Rights Commission NHRC

मुंबई और उपनगरों में बदली छुट्टी की तारीख

सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department) द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टी की यह नई तारीख केवल मुंबई शहर और उपनगरों पर लागू होगी। राज्य के बाकी हिस्सों में पहले की तरह शुक्रवार 5 सितंबर को ही ईद-ए-मिलाद की छुट्टी रहेगी।

स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों पर असर

जानकारी के अनुसार, मुंबई और उपनगरों में शुक्रवार को सभी सरकारी दफ्तर और शैक्षणिक संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। परिपत्र में स्पष्ट कहा गया है कि मुंबई और उपनगरों के सभी सरकारी कार्यालय शुक्रवार को सामान्य रूप से कार्य करेंगे। इन जिलों के स्कूल और कॉलेज भी शुक्रवार को खुले रह सकते है। इसके बजाय सोमवार को छुट्टी दी जाएगी। इस फैसले से शहर में त्योहारों के दौरान सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण में आसानी होगी और दोनों पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जा सकेंगे।

खबर शेयर करें:

Updated on:

04 Sept 2025 08:33 pm

Published on:

04 Sept 2025 08:32 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / School Holiday: 8 सितंबर को स्कूल-कॉलेजों में छुट्टी घोषित, सरकार ने जारी किया आदेश, बताई ये वजह

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट