भाजपा विधायक पर बिफरे शरद पवार, सीधे CM फडणवीस से की शिकायत, क्या है पूरा मामला?

हालांकि, विवाद के बावजूद भाजपा नेता पडलकर ने माफी मांगने से इंकार कर दिया और कहा कि उनका बयान अनुचित नहीं है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक एआई वीडियो बनाया गया था, तब क्या शरद पवार ने मोदी को फोन किया था? इसी तरह मुख्यमंत्री फडणवीस की मां पर टिप्पणी होने पर क्या पवार ने नाराजगी जताई थी? लेकिन मुख्यमंत्री ने मुझे फोन कर कुछ निर्देश दिए हैं और मैं उन पर अमल करुंगा।