Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

भाजपा विधायक पर बिफरे शरद पवार, सीधे CM फडणवीस से की शिकायत, क्या है पूरा मामला?

Maharashtra Politics: भाजपा विधायक ने कहा कि उनका बयान अनुचित नहीं है और वह इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। जब पीएम मोदी की मां के बारे में गलत वीडियो AI द्वारा बनाया गया तो क्या शरद पवार ने इस पर आपत्ति जताई थी?

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 19, 2025

Sharad Pawar praises Devendra Fadnavis
शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस को किया फोन (Photo: IANS)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। पडलकर ने एक रैली में शरद गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल के माता-पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है।

शरद पवार बोले- ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं

कोल्हापुर दौरे पर गए शरद पवार ने शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन कर इस मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। पवार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र हमेशा प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता आया है और पडलकर की यह टिप्पणी राज्य की संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर संज्ञान लेने की मांग की।

ये भी पढ़ें

‘जब मैं नहीं रुका तो उन्हें कैसे कहूं…’, PM मोदी के रिटायरमेंट पर शरद पवार ने कही बड़ी बात
मुंबई
Sharad Pawar PM Modi

गौरतलब हो कि भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। सांगली जिले के जत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शरद पवार के करीबी और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल के दिवंगत पिता राजाराम पाटिल को लेकर अश्लील टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक बवाल मच गया है।

सीएम फडणवीस ने क्या कहा?

शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पडलकर का बयान गलत है। इस बारे में मुझे शरद पवार का भी फोन आया था और मैंने उनसे कहा कि हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं।

फडणवीस ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के माता-पिता या परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना सही नहीं है। फडणवीस ने बताया, “मैंने पडलकर से बात की है और उन्हें समझाया है कि आक्रामकता दिखाते समय यह भी सोचना जरूरी है कि शब्दों का क्या मतलब निकलेगा। उनके पास भविष्य में एक अच्छा नेता बनने का बड़ा मौका है। इसलिए उन्हें संयम के साथ बोलना चाहिए।”

माफी मांगने से किया इंकार

हालांकि, विवाद के बावजूद भाजपा नेता पडलकर ने माफी मांगने से इंकार कर दिया और कहा कि उनका बयान अनुचित नहीं है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक एआई वीडियो बनाया गया था, तब क्या शरद पवार ने मोदी को फोन किया था? इसी तरह मुख्यमंत्री फडणवीस की मां पर टिप्पणी होने पर क्या पवार ने नाराजगी जताई थी? लेकिन मुख्यमंत्री ने मुझे फोन कर कुछ निर्देश दिए हैं और मैं उन पर अमल करुंगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Sept 2025 04:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / भाजपा विधायक पर बिफरे शरद पवार, सीधे CM फडणवीस से की शिकायत, क्या है पूरा मामला?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.