भाजपा विधायक पर बिफरे शरद पवार, सीधे CM फडणवीस से की शिकायत, क्या है पूरा मामला?

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) के प्रमुख शरद पवार ने भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर की कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पर नाराजगी जताई है। पडलकर ने एक रैली में शरद गुट के वरिष्ठ नेता जयंत पाटिल के माता-पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है।
कोल्हापुर दौरे पर गए शरद पवार ने शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन कर इस मामले पर आपत्ति दर्ज कराई। पवार ने नाराजगी जताते हुए कहा कि महाराष्ट्र हमेशा प्रगतिशील विचारों का समर्थन करता आया है और पडलकर की यह टिप्पणी राज्य की संस्कृति के खिलाफ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस पर संज्ञान लेने की मांग की।
गौरतलब हो कि भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। सांगली जिले के जत में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने शरद पवार के करीबी और पूर्व मंत्री जयंत पाटिल के दिवंगत पिता राजाराम पाटिल को लेकर अश्लील टिप्पणी की, जिसके बाद राजनीतिक बवाल मच गया है।
शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पडलकर का बयान गलत है। इस बारे में मुझे शरद पवार का भी फोन आया था और मैंने उनसे कहा कि हम इस बयान का समर्थन नहीं करते हैं।
फडणवीस ने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति के माता-पिता या परिवार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करना सही नहीं है। फडणवीस ने बताया, “मैंने पडलकर से बात की है और उन्हें समझाया है कि आक्रामकता दिखाते समय यह भी सोचना जरूरी है कि शब्दों का क्या मतलब निकलेगा। उनके पास भविष्य में एक अच्छा नेता बनने का बड़ा मौका है। इसलिए उन्हें संयम के साथ बोलना चाहिए।”
हालांकि, विवाद के बावजूद भाजपा नेता पडलकर ने माफी मांगने से इंकार कर दिया और कहा कि उनका बयान अनुचित नहीं है। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर आपत्तिजनक एआई वीडियो बनाया गया था, तब क्या शरद पवार ने मोदी को फोन किया था? इसी तरह मुख्यमंत्री फडणवीस की मां पर टिप्पणी होने पर क्या पवार ने नाराजगी जताई थी? लेकिन मुख्यमंत्री ने मुझे फोन कर कुछ निर्देश दिए हैं और मैं उन पर अमल करुंगा।