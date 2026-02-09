शरद पवार की तबीयत बिगड़ी, बारामती से पुणे के Ruby Hall Clinic में भर्ती

मिली जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) प्रमुख शरद पवार को बारामती से पुणे लाया जा रहा है। जहां उन्हें रूबी हॉल क्लिनिक (Ruby Hall Clinic) में भर्ती कराया जाएगा, विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम वहां उनके स्वास्थ्य की जांच करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और परिवार के सदस्य भी पुणे जा रहे हैं। हालांकि, अभी तक अस्पताल या परिवार की ओर से उनकी स्थिति को लेकर कोई आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है।