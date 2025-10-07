Shilpa Shetty: कम नहीं हो रही शिल्पा शेट्टी की मुश्किलें, 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में 5 घंटे तक पूछताछ

कोठारी का यह भी कहना है कि अप्रैल 2016 में शिल्पा शेट्टी ने उन्हें व्यक्तिगत गारंटी दी थी, लेकिन उसी साल सितंबर में उन्होंने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि कंपनी पर 1.28 करोड़ रुपये का कर्ज भी बकाया है, जिसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। कई बार पैसे वापस मांगने के बावजूद उन्हें कोई जवाब नहीं मिला, न ही रकम लौटाई गई। जिसके बाद उन्होंने जुहू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। बयान के आधार पर दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का केस दर्ज किया गया। हालांकि बड़ी रकम से जुड़ा मामला होने के चलते इसे ईओडब्ल्यू को ट्रांसफर कर दिया गया।