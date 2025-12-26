शिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े हत्या, जीत की खुशी मातम में बदली, बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद हमला

रिपोर्ट्स के अनुसार, काले रंग की कार से उतरे 3-4 हमलावरों ने मंगेश कालोखे को रास्ते में रोका और उन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। हमला इतना भीषण था कि मंगेश की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर रुमाल बांध रखा था।