मुंबई

शिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े हत्या, जीत की खुशी मातम में बदली, बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद हमला

खोपोली नगर परिषद चुनाव में जितने वाली शिवसेना पार्षद मानसी कालोखे के पति और पूर्व पार्षद मंगेश कालोखे की निर्मम हत्या कर दी गई है।

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 26, 2025

Khopoli Mangesh Kalokhe murder

पालघर में नवनिर्वाचित पार्षद के पति की हत्या (Photo: IANS/File)

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के खोपोली शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां शिवसेना (एकनाथ शिंदे गुट) की नवनिर्वाचित पार्षद मानसी कालोखे के पति और पूर्व पार्षद मंगेश कालोखे की शुक्रवार (26 दिसंबर) सुबह करीब सात बजे दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे शहर में दहशत फैला दी है और राज्य के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मच गया है।

स्कूल से लौटते वक्त हुआ हमला

मिली जानकारी के अनुसार, मंगेश कालोखे शुक्रवार सुबह अपने मासूम बेटे को स्कूल छोड़ने गए थे। जब वे बच्चे को स्कूल छोड़कर अपनी मोटरसाइकिल से घर वापस लौट रहे थे, तभी घात लगाकर बैठे अज्ञात हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। चश्मदीदों के मुताबिक, हमलावर काले रंग की एक गाड़ी में सवार होकर आए थे।   

तेजधार हथियार से किया वार

रिपोर्ट्स के अनुसार, काले रंग की कार से उतरे 3-4 हमलावरों ने मंगेश कालोखे को रास्ते में रोका और उन पर धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ वार किए। हमला इतना भीषण था कि मंगेश की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए चेहरे पर रुमाल बांध रखा था।

चुनावी रंजिश या कुछ और...

घटना की सूचना मिलते ही खोपोली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा। हाल ही में हुए खोपोली नगर परिषद चुनावों में मानसी कालोखे ने शानदार जीत हासिल की थी, जिसे देखते हुए पुलिस इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश से भी इनकार नहीं कर रही है। फिलहाल हर एंगल से मामले की जांच जारी है।

इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों का सुराग मिल सके।

Updated on:

26 Dec 2025 04:05 pm

Published on:

26 Dec 2025 03:28 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिवसेना पार्षद के पति की दिनदहाड़े हत्या, जीत की खुशी मातम में बदली, बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद हमला

