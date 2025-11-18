शिंदे मौजूद, लेकिन शिवसेना के सभी मंत्री कैबिनेट बैठक से गायब! महायुति में क्यों मची घमासान?

कैबिनेट बैठक से दूरी बनाने के बाद शिंदे गुट के मंत्रियों ने सीएम फडणवीस से मुलाकात कर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। इसमें मंत्री प्रताप सरनाईक भी मौजूद थे। शिंदे गुट के नेता सरनाईक ने कहा कि गठबंधन में कुछ नियम होते हैं और उनका पालन होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि उनके लोगों को भाजपा में शामिल करना उन्हें पसंद नहीं आया। सरनाईक ने कहा, “हमने फडणवीस जी से इस पर बात की। उन्होंने पूरा समर्थन दिया है। ये गलतियां जमीनी स्तर पर हुई हैं। इन्हें सुधारा जाएगा।“