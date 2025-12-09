9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

500-500 के नोटों की गड्डी… उद्धव गुट ने जारी किया वीडियो, कहा- फडणवीस और शिंदे जी बताएं MLA किसका है

एकनाथ शिंदे की शिवसेना के विधायक महेंद्र दलवी ने कहा, इस मामले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। मैं उद्धव गुट के नेता को खुली चुनौती देता हूं। वह सबूत दें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Dec 09, 2025

Maharashtra Cash Video

महाराष्ट्र में कथित 'कैश कांड' से हड़कंप! (Photo: IANS)

शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे (Ambadas Danve Cash Video) ने आज सुबह एक बड़ा सियासी धमाका कर दिया। दानवे ने अपने आधिकारिक ‘एक्स’ हैंडल पर तीन वीडियो शेयर किए हैं। इन वीडियो के साथ की गई पोस्ट में उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग करते हुए तीखे सवाल पूछे हैं।

वर्तमान में महाराष्ट्र विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नागपुर में चल रहा है। इस बीच, ठाकरे की शिवसेना (उबाठा) द्वारा ये वीडियो शेयर किए जाने से महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है। महाविकास अघाड़ी (MVA) यह मुद्दा सदन में भी जोर-शोर से उठा सकती हैं और सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़ सकता है।

दानवे का तीखा वार: 'यह विधायक कौन हैं? और नोटों के गड्डों के साथ क्या कर रहे हैं?'

महाराष्ट्र विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष रहे अंबादास दानवे ने मंगलवार सुबह करीब 7 बजे यह सनसनीखेज वीडियो साझा किए। उन्होंने इस पोस्ट में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और महाराष्ट्र बीजेपी को टैग किया है।

दानवे ने अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया है कि वीडियो में सत्तारूढ़ पक्ष के विधायक नोटों के बंडलों के साथ दिख रहे हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने सत्तारूढ़ महायुति पर निशाना साधते हुए लिखा, "इस सरकार के पास सिर्फ किसान कर्जमाफी के लिए पैसा नहीं है। बाकी सब ओके है! जनता को जरा बताएं मुख्यमंत्री फडणवीस और शिंदे जी, ये विधायक कौन हैं? और पैसों के बंडल के साथ क्या कर रहे हैं?"

वीडियो में क्या है?

उद्धव गुट के नेता दानवे द्वारा साझा किए गए तीन वीडियो में से दो वीडियो में बड़ी मात्रा में नोटों के बंडल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। वहीं, तीसरे वीडियो में एक व्यक्ति दिख रहा है जो एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना विधायक महेंद्र दलवी जैसा लग रहा है। ये तीनों वीडियो किसी दूसरे मोबाइल से शूट किए गए हैं, जो वीडियो कॉल के दौरान का बताया जा रहा है।

MLA महेंद्र दलवी ने दी खुली चुनौती

इस मामले पर शिवसेना (शिंदे गुट) विधायक महेंद्र दलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अंबादास दानवे को वीडियो ठीक से दिखाना चाहिए। पहले दो वीडियो में दिख रहे व्यक्ति कौन हैं, यह उन्हें बताना चाहिए।

दलवी ने आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा, "अंबादास दानवे वह वीडियो ठीक से दिखाएं। वह लाल रंग की टी-शर्ट पहने व्यक्ति कौन है, वह दिखाएं। अगर मैं हुआ तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। ब्लैकमेल करना अंबादास दानवे का धंधा है। अब उनके पास कोई काम नहीं है। मेरी उन वीडियो से कोई संबंध नहीं है। यह वीडियो मेरा नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा कि दानवे को यह बताना चाहिए कि महेंद्र दलवी को बदनाम करने के लिए उन्हें किसने सुपारी दी है। मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं, इस मामले से मेरा संबंध हैं, इसका सबूत दें। उन्हें अब अपनी पार्टी में कोई पूछता तक नहीं है।

ये भी पढ़ें

भाजपा के खिलाफ शिवसेना नेता का स्टिंग ऑपरेशन! पैसों से भरा बैग मिला, गरमाई राजनीति
मुंबई
Maharashtra Politics Devendra Fadnavis Eknath Shinde

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

09 Dec 2025 12:11 pm

Published on:

09 Dec 2025 11:57 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 500-500 के नोटों की गड्डी… उद्धव गुट ने जारी किया वीडियो, कहा- फडणवीस और शिंदे जी बताएं MLA किसका है

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेम चोपड़ा, दामाद ने हेल्थ को लेकर किया बड़ा खुलासा

Prem Chopra Diagnosed with severe Aortic Stenosis Son-in-law Sharman Joshi big revealed veteran actor health
बॉलीवुड

Zeeshan Khan Accident: ‘कुमकुम भाग्य’ फेम एक्टर का हुआ भयंकर एक्सीडेंट, कार के उड़े परखच्चे

Kumkum Bhagya Actor Zeeshan Khan horrific road Accident in mumbai car was blown apart
TV न्यूज

हेमा मालिनी रखेंगी धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट! दोनों बेटियां भी होंगी शामिल, जानें कब और कहा होगा ये कार्यक्रम

Hema Malini Hold Dharmendra Prayer Meet when and where all details here
बॉलीवुड

P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

Filmmaker P T Kunju Muhammed (1)
टॉलीवुड

लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कनिका कपूर के साथ दुर्व्यवहार, सामने आया शर्मनाक वीडियो

Kanika Kapoor Grabbed By Fan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.