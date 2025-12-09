500-500 के नोटों की गड्डी… उद्धव गुट ने जारी किया वीडियो, कहा- फडणवीस और शिंदे जी बताएं MLA किसका है

दानवे ने अप्रत्यक्ष रूप से दावा किया है कि वीडियो में सत्तारूढ़ पक्ष के विधायक नोटों के बंडलों के साथ दिख रहे हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने सत्तारूढ़ महायुति पर निशाना साधते हुए लिखा, "इस सरकार के पास सिर्फ किसान कर्जमाफी के लिए पैसा नहीं है। बाकी सब ओके है! जनता को जरा बताएं मुख्यमंत्री फडणवीस और शिंदे जी, ये विधायक कौन हैं? और पैसों के बंडल के साथ क्या कर रहे हैं?"