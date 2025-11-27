भाजपा के खिलाफ शिवसेना नेता का स्टिंग ऑपरेशन! पैसों से भरा बैग मिला, गरमाई राजनीति

निलेश राणे का दावा है कि उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए मालवण में भाजपा की अवैध गतिविधियों का भंडाफोड़ किया है। भाजपा नेता के घर से बेहिसाब नकदी बरामद की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भाजपा पदाधिकारी विजय किंजवडेकर के घर के एक कमरे में हरे रंग के बैग में करीब 25 लाख रुपये मिले। नकदी मिलने के बाद राणे ने तुरंत चुनाव आयोग और मालवण पुलिस को बुलाकर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि यह रकम चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थी। ऐसे पैसे लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और इस पर सख्त कार्रवाई जरूरी है।