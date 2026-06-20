20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

शिवसेना UBT का बड़ा एक्शन: बागी सांसदों को 24 घंटे का अल्टीमेटम; जारी किया ‘कारण बताओ’ नोटिस, सदस्यता रद्द करने की चेतावनी

Anil Desai Whip sent Notice: 'ऑपरेशन टाइगर' के बीच शिवसेना UBT ने बागी सांसदों पर अब तक का सबसे बड़ा कानूनी प्रहार किया है। दरअसल, चीफ व्हिप अनिल देसाई ने बैठक से गायब रहने वाले 6 सांसदों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर 'कारण बताओ' नोटिस थमाया है। इसके साथ ही अयोग्य ठहराने की चेतावनी भी दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Ansari

Jun 20, 2026

Sanjay Raut

बागी सांसदों को 24 घंटे का अल्टीमेटम

Shiv Sena UBT Show Cause Notice: महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना (UBT) के भीतर मची भगदड़ और 'ऑपरेशन टाइगर' के बीच उद्धव ठाकरे गुट ने बागी रुख अपनाने वाले अपने सांसदों के खिलाफ बेहद सख्त कदम उठाया है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) अनिल देसाई ने दिल्ली में हुई बैठक से गायब रहने वाले सभी 6 सांसदों को एक नया 'कारण बताओ' नोटिस जारी कर दिया है। पार्टी ने इन सांसदों को अपनी सफाई देने के लिए महज 24 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम दिया है।

आपको बता देंं कि उद्धव गुट द्वारा जारी किए गए इस नोटिस में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि ये सांसद तय समय सीमा के भीतर लिखित में संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, तो पार्टी यह मान लेगी कि उन्होंने स्वेच्छा से शिवसेना (UBT) की सदस्यता छोड़ दी है। इसके बाद, भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत इन सभी सांसदों की लोकसभा सदस्यता रद्द कराने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Published on:

20 Jun 2026 01:04 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / शिवसेना UBT का बड़ा एक्शन: बागी सांसदों को 24 घंटे का अल्टीमेटम; जारी किया ‘कारण बताओ’ नोटिस, सदस्यता रद्द करने की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

कृति सेनन बनीं विलेन, रश्मिका बनीं दिल की आवाज! शाहिद कपूर के साथ लव ट्रायंगल ने मचाया बवाल

Cocktail 2
मनोरंजन

‘आपके घर में भी मां-बाप हैं’, धर्मेंद्र के आखिरी समय में सनी देओल के गुस्से पर बोले बॉबी देओल, वो दर्द नहीं देखते

Bobby Deol On Dharmendra Death
बॉलीवुड

अगर ‘Eetha’ का इंतजार कर रहे हैं, तो श्रद्धा कपूर की ये 5 दमदार फिल्में मिस मत कीजिए

Shraddha Kapoor
बॉलीवुड

‘4 साल के संगठन का जन्मदिन ऐसे मना रहे जैसे 60 साल का हो, एकनाथ शिंदे की शिवसेना पर संजय राउत का ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ वाला तंज

sanjay raut shiv sena
मुंबई

गिप्पी ग्रेवाल ने घर पर फायरिंग मामले पर दिया बयान, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी पर बोले- सलमान खान मेरे दोस्त नहीं

Gippy Grewal On Firing Incident
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.