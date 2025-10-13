‘…तो आज न होती RSS और BJP’, खड़गे के सुर में संजय राउत ने मिलाया सुर, संघ पर बैन को लेकर कही ये बात

खड़गे द्वारा कर्नाटक में आरएसएस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर राज्यसभा सांसद राउत ने कहा, “सरदार पटेल भी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में थे। सरदार पटेल जी की सबसे ऊंची प्रतिमा गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने बनवाई है। वे उनके भी आदर्श हैं और हमारे भी। भाजपा बार-बार कहती है कि नेहरू जी को नहीं सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। मैंने संसद में भी यह बात रिकॉर्ड पर कही थी कि अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री बने होते, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) का जन्म ही नहीं हुआ होता। उनका अस्तित्व वहीं खत्म हो जाता।”