खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट साथ क्यों? भारत-पाक मैच पर बवाल, उद्धव गुट करेगी ‘सिंदूर सम्मान आंदोलन’

भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा, “आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पानी और खून साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह और बेशर्मी है।” उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारत-पाक मैच का विरोध करेगी और इसके लिए महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। महाराष्ट्र से घर-घर से महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजेंगी। जिससे वह सिंदूर की ताकत को समझें, इसे भूले नहीं। सिंदूर पर भाजपा ने सिर्फ राजनीति की है। पाकिस्तान से रिश्ता खत्म करने की बात कही थी और अब मैच खेल रहें है।