मुंबई

खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट साथ क्यों? भारत-पाक मैच पर बवाल, उद्धव गुट करेगी ‘सिंदूर सम्मान आंदोलन’

India Vs Pak Match: एशिया कप (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने वाला है। इस पर संजय राउत ने कहा, भाजपा सरकार कहती हैं कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पानी और खून साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान के साथ मैच खेलना देशद्रोह है।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 11, 2025

Uddhav Thackeray Shiv Sena
उद्धव ठाकरे (Photo- IANS/File)

एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत और पाकिस्तान (India-Pakistan Match) के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर राजनीति तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) ने इसको लेकर कड़ा विरोध जताया है और ‘सिंदूर सम्मान आंदोलन’ की घोषणा की है। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी की महिलाएं सड़कों पर उतरकर भारत-पाक मुकाबले का विरोध करेंगी। पीएम मोदी को सिंदूर भेजा जाएगा। भारत और पाकिस्तान का मैच रविवार को होने वाला है।

सिंदूर पर भाजपा ने राजनीति की- राउत

भाजपा नीत सरकार पर निशाना साधते हुए संजय राउत ने कहा, “आपने कहा था कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। अगर पानी और खून साथ नहीं बह सकते, तो खून और क्रिकेट कैसे साथ चल सकते हैं? पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना देशद्रोह और बेशर्मी है।” उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भारत-पाक मैच का विरोध करेगी और इसके लिए महिलाएं सड़कों पर उतरेंगी। महाराष्ट्र से घर-घर से महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजेंगी। जिससे वह सिंदूर की ताकत को समझें, इसे भूले नहीं। सिंदूर पर भाजपा ने सिर्फ राजनीति की है। पाकिस्तान से रिश्ता खत्म करने की बात कही थी और अब मैच खेल रहें है।

'पाक के साथ मैच खेलना देशद्रोह है'

उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी राउत ने आगे कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पाले आतंकियों ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हमारी 26 महिलाओं का सिंदूर मिटाया था। उनका दर्द और आक्रोश आज भी बाकी है, वें सदमे में है। ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ अबू धाबी में क्रिकेट खेलना देशद्रोह है, बेशर्मी है। अब भाजपा नेताओं के बेटे जाएंगे भारत-पाक मैच देखने जाएंगे।

संजय राउत ने भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS), विश्व हिंदू परिषद (VHP) और बजरंग दल पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ये संगठन इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहेंगे या विरोध दर्ज कराएंगे? सरकार के इस फैसले पर इन संगठनों को अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए।

क्यों मचा बवाल?

एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान का मैच 14 सितंबर को होने वाला है। लेकिन शिवसेना (यूबीटी) के इस आंदोलन के ऐलान के बाद एशिया कप के भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद गहराने की आशंका है।

गौरतलब हो कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित आंतकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी। मारे गए नागरिकों में 25 पर्यटक और एक स्थानीय शामिल है। इस हमले से पूरा देश आक्रोशित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए सशस्त्र बलों को खुली छूट दी थी। जिसके बाद लाहौर के पास मुरीदके और बहावलपुर और पीओके स्थित आतंकी ढांचों पर हमले किए।

23 अप्रैल को हुई कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) की बैठक में भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी (IWT) को निलंबित करने का फैसला लिया. भारत ने स्पष्ट कहा कि आतंकवाद और जल सहयोग एक साथ नहीं हो सकते।

