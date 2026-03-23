बप्पा के दरबार में चोरी! सिद्धिविनायक मंदिर में रंगे हाथों पकड़ा गया कर्मचारी, ऐसे हुआ पर्दाफाश

प्राथमिक जांच में मंदिर अधिकारियों को शक है कि आरोपी अब तक कम से कम 10,000 रुपये दान पेटी से चुरा चुका है। हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश में है कि चोरी की कुल रकम कितनी है।