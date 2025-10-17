देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई 6 महिलाओं ने की सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, मचा हड़कंप

जमानत नहीं मिलने पर 6 महिलाओं ने सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की (AI Image)
महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। करवीर तालुका के कात्यायनी इलाके में देह व्यापार के संदेह में पकड़ी गई छह नर्तकियों ने महिला सुधारगृह में सामूहिक आत्महत्या की कोशिश की। बताया जा रहा है कि सभी महिलाओं ने अपने हाथ की नसें काट लीं। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत उन्हें कोल्हापुर के सीपीआर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन महिलाओं को कुछ महीने पहले एक रिसॉर्ट में अश्लील डांस और देह व्यापार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कोर्ट के आदेश पर इन्हें महिला सुधारगृह में रखा गया था। बताया जाता है कि दो महीने से ये सभी महिलाएं वहां बंद थीं और जमानत के लिए बार-बार अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी थीं, लेकिन जमानत मंजूर न होने से वे मानसिक तनाव में आ गईं। इसी निराशा में उन्होंने आत्महत्या जैसा कदम उठाया।
फिलहाल सभी घायल महिलाओं का इलाज जारी है, और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। यह घटना सुधारगृह की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।
इसी हफ्ते मुंबई पुलिस ने पवई में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा के मैनेजर जैद उर्फ आमिर मोहम्मद मुस्तफा (25) को गिरफ्तार किया, जबकि स्पा का मालिक फरार है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पवई के चांदीवली स्थित ‘रॉयल पाम स्पा सेंटर’ में मसाज के बहाने अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक नकली ग्राहक भेजा। जैसे ही आपत्तिजनक सेवा का प्रस्ताव मिला, पुलिस ने तुरंत छापा मारकर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, छापे के दौरान दो महिलाओं को भी छुड़ाया गया है। दोनों को महिला सुधारगृह भेज दिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जैद ग्राहकों से पैसे लेकर उनका एक हिस्सा महिलाओं को देता था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह रैकेट पिछले कई महीनों से चल रहा था। फिलहाल पुलिस फरार मालिक की तलाश में जुटी है।
