देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई 6 महिलाओं ने की सामूहिक आत्महत्या की कोशिश, मचा हड़कंप

इसी हफ्ते मुंबई पुलिस ने पवई में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने स्पा के मैनेजर जैद उर्फ आमिर मोहम्मद मुस्तफा (25) को गिरफ्तार किया, जबकि स्पा का मालिक फरार है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पवई के चांदीवली स्थित ‘रॉयल पाम स्पा सेंटर’ में मसाज के बहाने अवैध गतिविधियां की जा रही हैं। सूचना की पुष्टि के लिए पुलिस ने एक नकली ग्राहक भेजा। जैसे ही आपत्तिजनक सेवा का प्रस्ताव मिला, पुलिस ने तुरंत छापा मारकर मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया।