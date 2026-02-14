वंदे भारत ट्रेन में छोड़ दिया सांप, यात्रियों में फैली दहशत…गिरफ्तार होने के बाद बताया मकसद

इस घटना के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि ठाणे स्टेशन पर एक अनजान आदमी टॉयलेट के अंदर सांप रख रहा है। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक व्यक्ति बोरे में सांप लेकर चढ़ा था, चुपचाप बाथरूम में लेकर गया, और सांप को वहीं पर छोड़कर ठाणे स्टेशन पर उतर गया। आरोपी की पहचान करने के लिए RPF अधिकारियों ने उसे ट्रैक किया और 12 फरवरी, 2026 को उसे मुंब्रा से गिरफ्तार कर लिया।