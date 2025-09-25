खौफनाक वारदात! युवक ने पिता, दादा और चाचा का गला रेता, बोला- घर को नर्क बना दिया था

पुलिस के मुताबिक, घटना संतोषी माता चॉल में मंगलवार देर रात हुई। आरोपी चेतन मनोज भाटरे एक मेडिकल स्टोर में डिलीवरी बॉय का काम करता है। रात करीब 11:30 बजे घर लौटने पर उसका परिवार झगड़ रहा था। उसके पिता मनोज भाटरे (57), दादा बाबू भाटरे (79) और चाचा अनिल भाटरे (54) शराब के नशे में धुत थे। चेतन ने बताया कि पिता ने नशे की हालत में उस पर हमला किया, जिसके बाद वह आपा खो बैठा। उसने किचन से चाकू उठाया और तीनों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पिता और दादा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा अनिल गंभीर रूप से घायल हुए।