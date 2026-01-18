Mumbai Marathon winner: इथियोपिया के टाडू अबाटे डेमे ने जीता मुंबई मैराथन, इनाम में मिले 45 लाख रुपये

सपनों के शहर मुंबई की सड़कों पर आज रफ्तार का जुनून सिर चढ़कर बोला। देश-विदेश से आये हजारों की संख्या में लोगों ने इस मेगा इवेंट (Tata Mumbai Marathon 2026) में भाग लिया। इथियोपिया के दिग्गज धावक टाडू अबाटे डेमे (Tadu Abate Deme) ने 'टाटा मुंबई मैराथन 2026' (TMM2026) में अपनी बादशाहत कायम करते हुए इंटरनेशनल एलीट मेंस (International Elite Men's) का खिताब अपने नाम कर लिया है। उमस भरे मौसम और कड़ी प्रतिस्पर्धा को पछाड़ते हुए डेम ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस वर्ष के मैराथन में देश के 36 शीर्ष एथलीट शामिल हुए। जिसमें 23 पुरुष और 13 महिला एथलीट शामिल हैं।