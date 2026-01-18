18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Mumbai Marathon winner: इथियोपिया के टाडू अबाटे डेमे ने जीता मुंबई मैराथन, इनाम में मिले 45 लाख रुपये

Mumbai Marathon 2026 winners list: मुंबई में आयोजित टाटा मुंबई मैराथन (Tata Mumbai Marathon 2026) में इतिहास रचते हुए इथियोपिया के धावक टाडू अबाटे डेमे (Tadu Abate Deme) ने इंटरनेशनल एलीट मेंस कैटेगरी का खिताब अपने नाम कर लिया।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jan 18, 2026

Mumbai Marathon 2026 winners

ताडू अबाते डेम और कार्तिक कारकेरा (Photo: Tata Mumbai Marathon)

सपनों के शहर मुंबई की सड़कों पर आज रफ्तार का जुनून सिर चढ़कर बोला। देश-विदेश से आये हजारों की संख्या में लोगों ने इस मेगा इवेंट (Tata Mumbai Marathon 2026) में भाग लिया। इथियोपिया के दिग्गज धावक टाडू अबाटे डेमे (Tadu Abate Deme) ने 'टाटा मुंबई मैराथन 2026' (TMM2026) में अपनी बादशाहत कायम करते हुए इंटरनेशनल एलीट मेंस (International Elite Men's) का खिताब अपने नाम कर लिया है। उमस भरे मौसम और कड़ी प्रतिस्पर्धा को पछाड़ते हुए डेम ने यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। इस वर्ष के मैराथन में देश के 36 शीर्ष एथलीट शामिल हुए। जिसमें 23 पुरुष और 13 महिला एथलीट शामिल हैं।

मैराथन में इथियोपिया का दबदबा

टाडू अबाटे डेमे ने शुरुआत से ही अपनी लय बरकरार रखी और 2 घंटे 9 मिनट 55 सेकंड के शानदार समय के साथ फिनिश लाइन पार की। इस शानदार जीत के लिए उन्हें 45 लाख रुपये की भारी-भरकम इनामी राशि से नवाजा गया है।

जबकि द्वितीय स्थान पर केन्या के लियोनार्ड लांगट (Leonard Langat) और तीसरे स्थान पर इथियोपिया के मेरहवी वेल्डमरयम (Merhawi Weldemaryam) रहे।

वहीं, महिला वर्ग में भी इथियोपिया का ही दबदबा रहा। येशी कालायु चेकोले (Yeshi Kalayu Chekole) ने 2 घंटे 25 मिनट 13 सेकंड के शानदार समय के साथ इंटरनेशनल एलीट महिला रेस में गोल्ड मेडल जीता। दिलचस्प बात यह रही कि महिला वर्ग के पोडियम पर तीनों स्थानों पर इथियोपिया की ही एथलीटों ने कब्जा जमाया।

इंडियन एलीट कैटेगरी में कार्तिक कारकेरा ने मारी बाजी

भारतीय धावकों ने भी इस मैराथन में अपने प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। कार्तिक कारकेरा (Kartik Karkera) भारतीय एलीट पुरुष वर्ग में सबसे तेज रहे। उन्होंने 2 घंटे 19 मिनट 55 सेकंड का समय निकालकर इस कैटेगरी में एक नया मानक स्थापित किया। उनके ठीक पीछे अनीश मगर (Anish Magar) रहे, जिन्होंने 2 घंटे 20 मिनट 8 सेकंड के समय के साथ दूसरा स्थान हासिल किया।

भारतीय एलीट महिला वर्ग (Indian Elite Women’s category) में भारत की धावक संजीवनी जाधव (Sanjivani Jadhav) ने अपने अनुभव का परिचय देते हुए 2 घंटे 49 मिनट 2 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल हासिल किया।

वर्तमान में भारतीय रिकॉर्ड पुरुष वर्ग में नितेंद्र सिंह रावत (2 घंटे 15 मिनट 48 सेकंड) और महिला वर्ग में सुधा सिंह (2 घंटे 34 मिनट 56 सेकंड) के नाम दर्ज हैं।

आमिर खान धावकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे-

मुंबई मैराथन में कितना मिला इनाम-

टाटा मुंबई मैराथन को विश्व एथलेटिक्स से गोल्ड लेबल रेस का दर्जा हासिल है। भारतीय एलीट पुरुष और महिला वर्ग में शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले खिलाड़ियों को क्रमशः 5 लाख रुपये, 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये की पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। इसके अलावा नया रिकार्ड बनाने वाले खिलाड़ी को 2 लाख रुपये का अलग से पुरस्कार दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

18 Jan 2026 04:40 pm

Published on:

18 Jan 2026 04:16 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Mumbai Marathon winner: इथियोपिया के टाडू अबाटे डेमे ने जीता मुंबई मैराथन, इनाम में मिले 45 लाख रुपये

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘तस्करी’ के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल

'तस्करी' के खौफनाक क्लाइमेक्स ने उड़ाए सबके होश, आखिरी 10 मिनट में सस्पेंस ने पलट दिया पूरा खेल
OTT

‘मैं तुमसे बच्चा चाहती हूं…’, जब इस फेमस एक्टर से लड़की ने की थी डिमांड, बताया अगली सुबह क्या हुआ?

Kabir Bedi big reveal On Personal Life one girl said to me I want have a baby with you
बॉलीवुड

करूर भगदड़ मामला: साउथ सुपरस्टार की बढ़ीं मुश्किलें, सीबीआई ने भेजा समन

Karur Stampede Case
बॉलीवुड

गंदी बातें होती हैं, ‘तस्करी’ ने खोल दी कस्टम अफसरों की पोल, एक्टर का बयान हुआ वायरल

गंदी बातें होती हैं, ‘तस्करी’ ने खोल दी कस्टम अफसरों की पोल, एक्टर के बयान हुए वायरल
मनोरंजन

जब शाहरुख के साथ Kissing Scene ने बिगाड़ दी थी रानी मुखर्जी की हालत, नाराज होकर बोले SRK- ‘मैं खा नहीं…’

Rani Mukerji and SRK photos
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.