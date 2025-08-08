शिक्षक भर्ती घोटाला: SIT ने शुरू की जांच, विरोध में हजारों अफसरों ने ली छुट्टी, शिक्षा विभाग में हड़कंप

इस मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी की अध्यक्षता पुणे के विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार कर रहे हैं, जबकि पुलिस महानिरीक्षक मनोज शर्मा और शिक्षा आयुक्तालय के सहसंचालक हारुण आतार भी एसआईटी का हिस्सा हैं। एसआईटी को तीन महीने में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी होगी। जांच 2012 से अब तक की सभी भर्तियों, मान्यताओं, सेवा की निरंतरता और विना-अनुदानित से अनुदानित पदों पर हुई बदली तक फैली होगी।