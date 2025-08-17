यारा तेरी यारी को… तहसीलदार का गाना सोशल मीडिया पर छाया, सरकार ने तुरंत लिया एक्शन

हर सरकारी अधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह जिस पद पर बैठा है, उसकी गरिमा, समय, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखे। सरकारी पद पर कार्यरत रहते हुए उस पद की जिम्मेदारियां, मर्यादा और प्रतिष्ठा बनाए रखना प्रत्येक अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पारिवारिक या निजी आयोजनों में इस तरह की प्रस्तुति दी जा सकती है, लेकिन सरकारी मंच पर आचरण की मर्यादा का पालन करना अपेक्षित है। सभी सरकारी अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस घटना को गंभीरता से लें और अपने आचरण से पद की मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें।