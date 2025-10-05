Maharashtra Politics: महायुति में बढ़ी तनातनी! इस फैसले को लेकर डिप्टी सीएम और मंत्री आये आमने-सामने

ठाणे और नवी मुंबई महापालिका चुनावों से पहले सत्तारूढ़ महायुति में सियासी टकराव तेज हो गया है। दरअसल कल्याण तालुका के 14 गांवों को नवी मुंबई शहर में शामिल करने और नवी मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए एफएसआई (Floor Space Index) बढ़ाए जाने से नाराज भाजपा नेता गणेश नाईक ने शिवसेना प्रमुख और राज्य के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर सीधा हमला बोला है। इसके जवाब में शिवसेना ने भी नाईक पर तीखा पलटवार किया है, जिससे शिंदे-नाइक संघर्ष फिर सुर्खियों में आ गया है।